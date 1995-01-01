Daily Record: «Рома», «Валенсия», «Селтик» – претенденты на Моуринью

Моуру предпочтительней оставаться в Англии, но предложений пока нет.
Тренер Жозе Моуринью интересен сразу трем клубам. Его хотят подписать «Селтик», «Валенсия» и «Рома». Шотландцы уже вышли на португальца.
На этой неделе Моуринью уволили из «Тоттенхэма».
- В Лондоне португалец работал с осени 2019 года.
- У Моуринью есть опыт работы и в Серии А, и в Примере.
- «Селтик» в этом сезоне проиграл чемпионат Шотландии «Рейнджерс».
Источник: Daily Record
Шотландская бульварная газета, базирующаяся в Глазго. Выходит шесть дней в неделю, родственная газета – Sunday Mail