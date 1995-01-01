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    Daily Record: «Рома», «Валенсия», «Селтик» – претенденты на Моуринью

    Тренер Жозе Моуринью интересен сразу трем клубам. Его хотят подписать «Селтик», «Валенсия» и «Рома». Шотландцы уже вышли на португальца.

    На этой неделе Моуринью уволили из «Тоттенхэма».

    • В Лондоне португалец работал с осени 2019 года.
    • У Моуринью есть опыт работы и в Серии А, и в Примере.
    • «Селтик» в этом сезоне проиграл чемпионат Шотландии «Рейнджерс».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Record

    Шотландская бульварная газета, базирующаяся в Глазго. Выходит шесть дней в неделю, родственная газета – Sunday Mail

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1847

      FRZZ 2 часа назад

      Моуру предпочтительней оставаться в Англии, но предложений пока нет.

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