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    «Чемпионат»: Чорлука не продлил контракт с «Локомотивом» из-за неуважительного отношения руководства

    Источнику стала известна причина, почему защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отказался продлевать контракт. Хорвату не понравилось отношение со стороны руководства. Летом он покинет клуб бесплатно.

    «Генеральный директор Владимир Леонченко «созрел» на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошeл к защитнику, когда тот занимался в тренажeрном зале, и предложил поговорить.

    Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу и вообще по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», – сообщил источник.

    • В то же время главный тренер Марко Николич заинтересован в сохранении Чорлуки.
    • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
    • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -936

      СуперПАВ9 12 минут назад

      Пожалуйста вали кому ты нужен вечно травмированый

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