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  • «Чемпионат»: Чорлука не продлил контракт с «Локомотивом» из-за неуважительного отношения руководства

«Чемпионат»: Чорлука не продлил контракт с «Локомотивом» из-за неуважительного отношения руководства

23 апреля 2021, 22:11
6

Источнику стала известна причина, почему защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отказался продлевать контракт. Хорвату не понравилось отношение со стороны руководства. Летом он покинет клуб бесплатно.

«Генеральный директор Владимир Леонченко «созрел» на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошeл к защитнику, когда тот занимался в тренажeрном зале, и предложил поговорить.

Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу и вообще по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», – сообщил источник.

  • В то же время главный тренер Марко Николич заинтересован в сохранении Чорлуки.
  • Чорлука перешел в «Локо» в 2012 году.
  • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (6)
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mirspirs25
1619208666
Думаю дело не только в этом. Если быть реалистом - у Ведрана конский контракт, но он далеко не молод, совсем не быстр и очень часто травмируется. Ему лупят по ногам не чаще остальных, но все видят как ему тяжело при каждом таком контакте, в силу возраста и огромной авоськи старых травм. Нужно наигрывать уже на его место молодого - лысцова или паренька, который выходил на матч со спартаком. Но если Ведрана продлят - его эго не позволит ему стать игроком резерва, а качество игры в защите будет ухудшаться. В итоге мы получим либо дизмораль в раздевалке, либо бесперспективняк в будущем. Если остальные нормально относятся к необходимой ротации, в случае с капитаном - это будет гемор. Плюс не стоит забывать о лимите. Да, уйдет Эдер, но тот же Идову проводит хороший сезон в химках и его возможно вернут. В итоге у локо будет опять полна коробочка плюс раздутый зарплатный бюджет, а если учесть, что нужно как-то переподписывать мухина,, жемалетдинова и думать о точечном усилении - то ситуация аховая.
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Garrincha58
1619242455
скорее всего предложили продлить но на половину меньше а он поэтому и недоволен
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житель СПб
1619274337
Мне тоже кажется, что все не так просто, и дело не только в "неуважительном отношении". Но на данный момент - защитник хороший. У нас в Лиге вообще плохие дела с качеством защитников в большинстве команд.
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zigbert
1619332210
Наверняка предложили заниженный контракт. Для Локомотива это будет потерей.
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