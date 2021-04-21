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    «Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

    «Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из Суперлиги.

    «Совет директоров «Атлетико» официально сообщил Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира о своем решении не оформлять участие в проекте до конца.

    Тренерский штаб и футболисты выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные должны быть выше любых других критериев», – сказано в заявлении «Атлетико».

    «Интер» подтверждает, что больше не является частью проекта Суперлиги. Клуб считает, что футбол должен постоянно совершенствовать свои соревнования, чтобы продолжать быть интересным для болельщиков всех возрастов», – говорится в сообщении «Интера».

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    Источник: официальный сайт «Атлетико»

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