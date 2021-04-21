«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

«Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из Суперлиги.

«Совет директоров «Атлетико» официально сообщил Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира о своем решении не оформлять участие в проекте до конца.

Тренерский штаб и футболисты выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные должны быть выше любых других критериев», – сказано в заявлении «Атлетико».

«Интер» подтверждает, что больше не является частью проекта Суперлиги. Клуб считает, что футбол должен постоянно совершенствовать свои соревнования, чтобы продолжать быть интересным для болельщиков всех возрастов», – говорится в сообщении «Интера».