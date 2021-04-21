«Атлетико» и «Интер» вышли из Суперлиги

«Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из Суперлиги.
«Совет директоров «Атлетико» официально сообщил Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира о своем решении не оформлять участие в проекте до конца.
Тренерский штаб и футболисты выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные должны быть выше любых других критериев», – сказано в заявлении «Атлетико».
«Интер» подтверждает, что больше не является частью проекта Суперлиги. Клуб считает, что футбол должен постоянно совершенствовать свои соревнования, чтобы продолжать быть интересным для болельщиков всех возрастов», – говорится в сообщении «Интера».
- Ранее из Суперлиги вышли шесть английский клубов – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Милан» и «Ювентус».
Источник: официальный сайт «Атлетико»