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    «Челси» готов купить защитника «Севильи» Кунде, включив в сделку своих игроков

    «Челси» собирается усилить состав центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает AS.

    По информации источника, лондонский клуб не планирует выкупать игрока за полную сумму отступных в размере 80 миллионов евро, поэтому рассчитывает включить в сделку кого-то из своих футболистов. На выбор будут представлены Хаким Зиеш, Тэмми Абрахам, Тьему Бакайоко, Миши Батшуайи и Кепа Аррисабалага.

    Помимо «Челси» на француза претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    • 22-летний Кунде в текущем сезоне провел за «Севилью» 41 матч, забил четыре гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость центрбека – 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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