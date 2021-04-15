«Челси» готов купить защитника «Севильи» Кунде, включив в сделку своих игроков

«Челси» собирается усилить состав центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает AS.
По информации источника, лондонский клуб не планирует выкупать игрока за полную сумму отступных в размере 80 миллионов евро, поэтому рассчитывает включить в сделку кого-то из своих футболистов. На выбор будут представлены Хаким Зиеш, Тэмми Абрахам, Тьему Бакайоко, Миши Батшуайи и Кепа Аррисабалага.
Помимо «Челси» на француза претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- 22-летний Кунде в текущем сезоне провел за «Севилью» 41 матч, забил четыре гола и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость центрбека – 60 миллионов евро.
Источник: AS