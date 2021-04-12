«Чемпионат»: «Локомотив» хочет назначить Рангника на пост главы спортивного отдела

Стала известна цель визита немецкого тренера Ральфа Рангника в Россию.
62-летний специалист побывал в воскресенье на дерби «Локомотив» – «Спартак» (2:0).
По информации «Чемпионата», Рангника пригласили представители «Локомотива» – его хотят видеть главой спортивного отдела клуба.
Немец может рассмотреть поступившее предложение, если ему будут платить около 3,6 миллиона евро в год.
- Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
- «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»