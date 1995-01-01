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    «Чемпионат»: «Локомотив» хочет назначить Рангника на пост главы спортивного отдела

    Стала известна цель визита немецкого тренера Ральфа Рангника в Россию.

    62-летний специалист побывал в воскресенье на дерби «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    По информации «Чемпионата», Рангника пригласили представители «Локомотива» – его хотят видеть главой спортивного отдела клуба.

    Немец может рассмотреть поступившее предложение, если ему будут платить около 3,6 миллиона евро в год.

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    Источник: «Чемпионат»

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