Кубок России. «Ахмат» обыграл дома «Уфу»

«Ахмат» вышел в полуфинал Кубка России. На своем поле команда Андрея Талалаева оказалась сильнее аутсайдера РПЛ «Уфы».
Уфимцами руководил врио главного тренера Николай Сафрониди.
Кубок России. 1/4 финала
Ахмат (Грозный) – Уфа – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Харин, 55.
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Алмаси, 64), Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Харин (Анхель, 77), Исмаэл.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов, Плиев, Бауэр, Камилов, Урунов (Голубев, 45), Бизоза (Иванов, 73), Сысуев (Кротов, 57), Андрич (Жамалетдинов, 58).
Предупреждения: Быстров, 3; Семенов, 65 – Сысуев, 29; Бизоза, 62; Никитин, 88; Камилов, 88.
Источник: Бомбардир.ру