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    Кубок России. «Ахмат» обыграл дома «Уфу»

    «Ахмат» вышел в полуфинал Кубка России. На своем поле команда Андрея Талалаева оказалась сильнее аутсайдера РПЛ «Уфы».

    Уфимцами руководил врио главного тренера Николай Сафрониди.

    Кубок России. 1/4 финала

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Харин, 55.

    «Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Алмаси, 64), Швец, Бериша (Мелкадзе, 63), Харин (Анхель, 77), Исмаэл.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов, Плиев, Бауэр, Камилов, Урунов (Голубев, 45), Бизоза (Иванов, 73), Сысуев (Кротов, 57), Андрич (Жамалетдинов, 58).

    Предупреждения: Быстров, 3; Семенов, 65 – Сысуев, 29; Бизоза, 62; Никитин, 88; Камилов, 88.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      амани 1 час назад

      Ахмат забил и все. стал. ....Уфа напротив . хорошо начал играть......и что они делают на последнем месте.ут-же играть не понятно.....мог

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