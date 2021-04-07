Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «Меня задели слова Деспотовича. Он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить»

Павлюченко: «Меня задели слова Деспотовича. Он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить»

7 апреля 2021, 17:38
27

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко ответил на критику агента нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича.

«Надо понимать то, что если бы Деспотович высказался с такой претензией главному тренеру, находясь на базе, перед игрой – это одно. Но когда человек обращается к стране – это совсем другое. Меня задели и обидели его слова.

Я помню, когда прилетел в Англию, при первой же встрече пресс-атташе мне сказал: «Ром, я понимаю, что ты прилетел в другую страну, но если тебе что-то не нравится – не говори плохо о той стране, в которой играешь». Я это запомнил навсегда.

Меня задевает то, что Деспотович, находясь в стране уже несколько лет, говорит так про Россию. Если человеку что-то не нравится, и он об этом открыто говорит, то не надо здесь находиться – это моя личная позиция.

Агент Деспотовича должен объяснить футболисту, прибывшему в страну, что так выражаться нельзя. Тем более он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить» – цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

  • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
  • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

Агент Деспотовича: «Павлюченко должен извиниться перед Джордже! Говорить чемодан-вокзал – это некрасиво»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Павлюченко Роман Месси Лионель Роналду Криштиану Деспотович Джордже
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1617807891
Всё правильно, Рома. Гнать сраной метлой этого не до футболиста, причем без всяких отступных!!
Ответить
NewLife
1617808037
Лучше бы Рома промолчал и за умного может быть сошел. А так дурацки приплел зачем то Месси и Роналду. Деспоту не делают одолжений ни Павлюченко ни Россия, и он честно и успешно отрабатывает свой контракт, а у нас пока еще свобода слова. Не хера бывшим игрокам сборной и тренерам вратарей сочи распространять ксенофобию у нас в футболе. Валите со своими идейками на ЦТ.
Ответить
portero
1617812360
Вроде он не на страну , а не неаимтный многим РПЛ. Хотя читай контракт и общайся в клубе... вот пофиг, нехай в Рубине разбираются.
Ответить
De_Frenki
1617813656
да кто ты такой что бы комментировать?Был бф Месси или Рональдо а так мясной павлюченко
Ответить
Рубинище
1617814267
Днище начал голос подавать. молчал бы.
Ответить
Fusballer
1617816675
Вот так про Тедеско, про Деспотовича говорят, а потом нормальные тренеры и игроки к нам не поедут. И так уже часть - мошенники простые.
Ответить
Бухбух
1617816732
Лучше бы Рома в свое время такую активность на поле футбольном проявлял.
Ответить
Бриг
1617823356
Как и почти все сербы (да и остальные юги) Деспот слишком быстро (у себя в голове) становится звездой. С другой стороны, всем хочется заработать-будет ли ещё шанс?
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
18
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
13
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
7
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
9
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
1
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
14
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
155
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+