Павлюченко: «Меня задели слова Деспотовича. Он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко ответил на критику агента нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича.

«Надо понимать то, что если бы Деспотович высказался с такой претензией главному тренеру, находясь на базе, перед игрой – это одно. Но когда человек обращается к стране – это совсем другое. Меня задели и обидели его слова.

Я помню, когда прилетел в Англию, при первой же встрече пресс-атташе мне сказал: «Ром, я понимаю, что ты прилетел в другую страну, но если тебе что-то не нравится – не говори плохо о той стране, в которой играешь». Я это запомнил навсегда.

Меня задевает то, что Деспотович, находясь в стране уже несколько лет, говорит так про Россию. Если человеку что-то не нравится, и он об этом открыто говорит, то не надо здесь находиться – это моя личная позиция.

Агент Деспотовича должен объяснить футболисту, прибывшему в страну, что так выражаться нельзя. Тем более он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить» – цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.

До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

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