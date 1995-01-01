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    Павлюченко: «Меня задели слова Деспотовича. Он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко ответил на критику агента нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича.

    «Надо понимать то, что если бы Деспотович высказался с такой претензией главному тренеру, находясь на базе, перед игрой – это одно. Но когда человек обращается к стране – это совсем другое. Меня задели и обидели его слова.

    Я помню, когда прилетел в Англию, при первой же встрече пресс-атташе мне сказал: «Ром, я понимаю, что ты прилетел в другую страну, но если тебе что-то не нравится – не говори плохо о той стране, в которой играешь». Я это запомнил навсегда.

    Меня задевает то, что Деспотович, находясь в стране уже несколько лет, говорит так про Россию. Если человеку что-то не нравится, и он об этом открыто говорит, то не надо здесь находиться – это моя личная позиция.

    Агент Деспотовича должен объяснить футболисту, прибывшему в страну, что так выражаться нельзя. Тем более он не Месси и не Роналду, чтобы так говорить» – цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

    • В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 11 мячей в 20 играх.
    • До России он выступал за сербские, бельгийские и казахстанские клубы.

    Павлюченко: «Деспотовича не устраивают заезды в гостиницу до матча? Молчи и играй. Не устраивает – чемодан, вокзал»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии13
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      Рейтинг: +46274

      portero 22 секунды назад

      Вроде он не на страну , а не неаимтный многим РПЛ. Хотя читай контракт и общайся в клубе... вот пофиг, нехай в Рубине разбираются.

      0
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      Рейтинг: -997

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      Я лучше чем месси и роналду

      1
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      Рейтинг: +15023

      alarm 47 минут назад

      а ты просто бывшее рыло, а не месси или роналду, чтобы так отвечать на критику.

      2
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      Рейтинг: +8387

      NewLife 1 час назад

      Лучше бы Рома промолчал и за умного может быть сошел. А так дурацки приплел зачем то Месси и Роналду. Деспоту не делают одолжений ни Павлюченко ни Россия, и он честно и успешно отрабатывает свой контракт, а у нас пока еще свобода слова. Не хера бывшим игрокам сборной и тренерам вратарей сочи распространять ксенофобию у нас в футболе. Валите со своими идейками на ЦТ.

      2
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      Рейтинг: +10345

      ilichkadr > NewLife 1 час назад

      Пущай свою свободу слова засунет себе в задницу. Пойди и вякни в США свободу слова. Огребешь крупный штраф или годит на нарах отдохнешь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8387

      NewLife > ilichkadr 1 час назад

      Это где ты почерпнул такую пургу.
      Ты мне напомнил старый анекдот:
      Американец говорит русскому - у нас свобода слова: я могу встать у Белого дома и орать Рейган сволочь, а мне за это ничего не будет, на что русский отвечает: подумаешь, я могу тоже выйти на Красную площадь и орать Рейган сволочь, а мне за это ничего не будет

      -1
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      Рейтинг: +10345

      ilichkadr > NewLife 50 минут назад

      Если ты американец, то вопросов нет. Можешь черножопому бутсу лизнуть за забитый гол и тебе ничего не будет. Я жеж не против.
      Но Я русский и у меня всякая шелупень будет вести себя достойно, а нет, разговор короткий - пинка под зад!
      P.S. В порядке справки: Ксенофобия - неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому. Кто здесь ксенофоб? Ответ на поверхности.

      -1
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      Рейтинг: +644

      АКМ-74У > NewLife 49 минут назад

      А ну-ка вспомни недавний случай, когда высаживали из самолета тех, кто высказывался в поддержку Трампа. А про закрытие соцсетей? Таких примеров сотни! Или ты новости не читаешь, не смотришь, не слушаешь?

      1
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      Рейтинг: +10345

      ilichkadr > АКМ-74У 46 минут назад

      Минусуешь, из либерастов поди? Свободу Виктору Перестукину?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8387

      NewLife > АКМ-74У 43 минуты назад

      Кого высаживали, где ? Что ты плетешь. Никто никакие соцсети не закрывал, не надо киздить. Трампа лишили твиттера, поскольку он распространял ложь ( доказано в суде) и призывал к погромам, что подтверждено конгрессом, объявившим ему импичмент.

      0
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      Рейтинг: +8387

      NewLife > ilichkadr 32 минуты назад

      Эта "шелупонь" вам 8 марта вмандярила вполне "достойно" при участии Деспотовича.

      0
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      Рейтинг: +10345

      ilichkadr > NewLife 3 минуты назад

      И что с того, что "вмандярила"? Если бы Деспотович вякнул о моей стране и в моем присутствии что-либо подобное, то только "отвмандяриванием" не обошлось. Был бы опущен по полной!!!

      0
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      Рейтинг: +10345

      ilichkadr 1 час назад

      Всё правильно, Рома. Гнать сраной метлой этого не до футболиста, причем без всяких отступных!!

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