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    Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» и оторвался от преследователей на восемь очков

    «Интер» упрочил лидерство в чемпионате Италии. В очередном туре обыграна «Болонья» Синиши Михайловича.

    Единственный мяч забил Ромелу Лукаку, второй бомбардир текущего сезона Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

    Болонья – Интер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лукаку, 32.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2021 23:39
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