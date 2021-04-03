Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» и оторвался от преследователей на восемь очков

«Интер» упрочил лидерство в чемпионате Италии. В очередном туре обыграна «Болонья» Синиши Михайловича.
Единственный мяч забил Ромелу Лукаку, второй бомбардир текущего сезона Серии А.
Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур
Гол: 0:1 – Лукаку, 32.
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«Интер» упрочил лидерство в чемпионате Италии. В очередном туре обыграна «Болонья» Синиши Михайловича.
Единственный мяч забил Ромелу Лукаку, второй бомбардир текущего сезона Серии А.
Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур
Гол: 0:1 – Лукаку, 32.