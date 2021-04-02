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    «Тамбов» – об отказе Германа от полиграфа: «Это его право, но если что-то натворил, значит будет отвечать»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала отказ полузащитника Дмитрия Германа от проверки на полиграфе по делу о предполагаемой игре на ставках.

    «Это право Германа не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС. Виноваты, значит будет привлечен к ответственности, если не виноваты, значит не виноваты. Пока ответного письма от РФС не было.

    РФС разбирается по этому вопросу и уже по факту разбирательства будет понятно, если футболисты на самом деле что-то натворили, значит будут отвечать», – цитирует Коновалову Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2953

      general.lizyukov 2 часа назад

      А доказать сможете?

      0
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      Рейтинг: +1012

      serglider 3 часа назад

      Какие проблемы? Пусть сделают как в ГБДД при тесте на алкоголь... Отказался значит априори виновен - будь любезен, ходи три года пешком без прав))) Так и здесь, отказался от полиграфа - получи три года дисквалификации, играй в футбол во дворе со школьниками)))

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