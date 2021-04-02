«Тамбов» – об отказе Германа от полиграфа: «Это его право, но если что-то натворил, значит будет отвечать»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала отказ полузащитника Дмитрия Германа от проверки на полиграфе по делу о предполагаемой игре на ставках.

«Это право Германа не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС. Виноваты, значит будет привлечен к ответственности, если не виноваты, значит не виноваты. Пока ответного письма от РФС не было.

РФС разбирается по этому вопросу и уже по факту разбирательства будет понятно, если футболисты на самом деле что-то натворили, значит будут отвечать», – цитирует Коновалову Sport24.

Второй подозреваемый – форвард «Тамбова» Александр Еркин .

. Оба футболиста отстранены от тренировок с командой до конца разбирательства.

К игре на ставках могут быть причастны не только Еркин и Герман.

Первушин – о Германе и Еркине: «На их лицах видна растерянность»