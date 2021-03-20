Галактионов: «Кучаев не сыграет на Евро-2021. Здоровье футболиста – на первом плане»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подтвердил, что вместо Константина Кучаева на групповой этап Евро-2021 вызван динамовец Константин Тюкавин. Причина – проблемы со здоровьем у игрока ЦСКА.

«Получив отчeт медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Константин Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы.

Вместо него вызван игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках. Желаем Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле. Со своей стороны мы отправили все нужные документы в УЕФА», – сказал Галактионов.

«К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время – от одной до двух недель. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошeл курс терапии, но с учeтом тех болевых ощущений, который испытывает Кучаев, мы решили не рисковать его здоровьем», – сказал главный врач молодежной сборной Константин Моденов.

18-летний Тюкавин провел в сезоне РПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

Тюкавин – уроженец Котласа (Архангельская область).

Россия в группе Евро-2021 сыграет с Францией, Исландией, Данией.

Тюкавина вызвали в молодежную сборную на Евро-2021 из-за проблем со здоровьем у Кучаева