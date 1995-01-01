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    Тюкавина вызвали в молодежную сборную на Евро-2021 из-за проблем со здоровьем у Кучаева

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поедет на молодежный Евро-2021. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

    «Тюкавина вызвали в молодeжную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Константина Кучаева какие-то проблемы со здоровьем. Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим», – сказал Сафонов.

    • 18-летний Тюкавин провел в сезоне РПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • Тюкавин – уроженец Котласа (Архангельская область).
    • Россия в группе Евро-2021 сыграет с Францией, Исландией, Данией.

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    Источник: «Чемпионат»

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