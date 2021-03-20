Тюкавина вызвали в молодежную сборную на Евро-2021 из-за проблем со здоровьем у Кучаева

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поедет на молодежный Евро-2021. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

«Тюкавина вызвали в молодeжную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Константина Кучаева какие-то проблемы со здоровьем. Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим», – сказал Сафонов.