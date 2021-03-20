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  • «Чемпионат»: причиной невызова Рассказова в молодежную сборную стал конфликт с Умяровым

«Чемпионат»: причиной невызова Рассказова в молодежную сборную стал конфликт с Умяровым

20 марта 2021, 20:45
6

У полузащитника молодежной сборной России Наиля Умярова был конфликт с Николаем Рассказовым. Из-за этого последнего не вызвали в команду на Евро-2021.

Накануне агент Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что причиной невызова клиента в сборную стал конфликт во время отборочного матча против Польши с одним из партнеров.

«Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова», – сказал источник «Чемпионату».

Второй источник не подтвердил информацию о драке: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодeжной сборной».

  • 23-летний Рассказов стоит на рынке 1,8 миллиона евро.
  • В группе Евро-2021 россияне сыграют с Францией, Данией, Исландией.
  • Умяров и Рассказов вместе играли за «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Россия (мол) Рассказов Николай Умяров Наиль
Комментарии (6)
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vladik12
1616262464
Умяров несильно похож на игрочка, склонного к конфликтам. Вроде мирный и адекватный малый.
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PahaSpartak
1616264000
Рассказов, язык твой-враг твой. Молод и глуп и не видал больших .....
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Боцман59rus
1616274690
С таким агентом его ждёт ФНЛ, а Наиль понравился в последнем матче и уж точно не хуже бревен из первой сборной: Семёновых, Кудряшовых, Куештедтеров и ТД....
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inzek
1616280960
"Чемпионат" это предпоследний источник, которому можно верить, хуже только...ну вы в курсе)
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