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    «Чемпионат»: причиной невызова Рассказова в молодежную сборную стал конфликт с Умяровым

    У полузащитника молодежной сборной России Наиля Умярова был конфликт с Николаем Рассказовым. Из-за этого последнего не вызвали в команду на Евро-2021.

    Накануне агент Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что причиной невызова клиента в сборную стал конфликт во время отборочного матча против Польши с одним из партнеров.

    «Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова», – сказал источник «Чемпионату».

    Второй источник не подтвердил информацию о драке: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодeжной сборной».

    • 23-летний Рассказов стоит на рынке 1,8 миллиона евро.
    • В группе Евро-2021 россияне сыграют с Францией, Данией, Исландией.
    • Умяров и Рассказов вместе играли за «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.03.2021 20:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      PahaSpartak 2 часа назад

      Рассказов, язык твой-враг твой. Молод и глуп и не видал больших .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5416

      vladik12 3 часа назад

      Умяров несильно похож на игрочка, склонного к конфликтам. Вроде мирный и адекватный малый.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11543

      Persona_non_Grata > vladik12 1 час назад

      Видимо " в тихом омуте ... " ) . А на самом деле это должен урегулировать и пресечь тренер , а то так можно пол сборной не досчитаться , мало ли кто там с кем повздорил - на поле должны все обиды забываться !

      3
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      ...
      Рейтинг: +12215

      JTherry > vladik12 10 минут назад

      по информации ТК "Дай ударить" - из железобетонных источников, никакой драки между футболистами не было, никто никого даже пальцем не трогал... на поле во время матча игроки лишь обменялись репликами, абсолютно рабочий момент...

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