«Чемпионат»: причиной невызова Рассказова в молодежную сборную стал конфликт с Умяровым

Рассказов, язык твой-враг твой. Молод и глуп и не видал больших .....
У полузащитника молодежной сборной России Наиля Умярова был конфликт с Николаем Рассказовым. Из-за этого последнего не вызвали в команду на Евро-2021.
Накануне агент Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что причиной невызова клиента в сборную стал конфликт во время отборочного матча против Польши с одним из партнеров.
«Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова», – сказал источник «Чемпионату».
Второй источник не подтвердил информацию о драке: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодeжной сборной».
- 23-летний Рассказов стоит на рынке 1,8 миллиона евро.
- В группе Евро-2021 россияне сыграют с Францией, Данией, Исландией.
- Умяров и Рассказов вместе играли за «Спартак».