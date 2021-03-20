«Чемпионат»: причиной невызова Рассказова в молодежную сборную стал конфликт с Умяровым

У полузащитника молодежной сборной России Наиля Умярова был конфликт с Николаем Рассказовым. Из-за этого последнего не вызвали в команду на Евро-2021.

Накануне агент Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что причиной невызова клиента в сборную стал конфликт во время отборочного матча против Польши с одним из партнеров.

«Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова», – сказал источник «Чемпионату».

Второй источник не подтвердил информацию о драке: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодeжной сборной».