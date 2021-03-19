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    Мижигурскис – о невызове Рассказова на молодежный Евро: «Причина – инцидент в раздевалке во время матча. Были эмоции, у тренера остался осадочек»

    Агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова Валерюс Мижигурскис объяснил, почему его клиент не вызван в молодежную сборную России на Евро-2021. Причина не кроется в игре футболиста.

    – Почему Рассказов не попал в молодежную сборную на Евро-2021?

    – Коротко расскажу ситуацию. Николай играл в сборной России 1998 года рождения при всех тренерах. Пришел туда Михаил Галактионов – с тех пор Рассказов там не играл.

    Потом Рассказов играл все матчи в молодежной сборной у Евгения Бушманова. Потом при Галактионове возник инцидент с одним из футболистов в раздевалке. Во время игры с Польшей. Там были эмоции, ничего личного. Галактионова это зацепило, но только по отношению к Рассказову. Тот, с кем был инцидент, до сих пор в сборной и поедет на Евро-2021. И он сыграл намного меньше Рассказова.

    Я пытался поговорить с Галактионовым. Он сказал, что у него остался осадочек. Хотя Коля еще с приходом Галактионова сказал мне: «Меня не будет в этой сборной. Это дело времени». Коля был морально к этому готов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    19.03.2021 23:59
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