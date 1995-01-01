Евсеев – о работе в «Роторе»: «Узнаете все в свое время»

Дерзай Вадим, Ротор сейчас там, чем ты гениально принимаешь и обрабатываешь мяч, так что вам по пути
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию, что он может возглавить «Ротор».
«Узнаете все в свое время. Вы сами пишите, а потом сами даете информацию. Как я не хочу работать? Вы все узнаете, когда что-то будет», – сказал 45-летний специалист.
- «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.
- Евсеев покинул «Уфу» в октябре 2020 года.
- Юрий Семин опроверг, что волгоградцы в нем заинтересованы.