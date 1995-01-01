Евсеев – о работе в «Роторе»: «Узнаете все в свое время»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию, что он может возглавить «Ротор».

«Узнаете все в свое время. Вы сами пишите, а потом сами даете информацию. Как я не хочу работать? Вы все узнаете, когда что-то будет», – сказал 45-летний специалист.