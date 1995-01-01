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    Евсеев – о работе в «Роторе»: «Узнаете все в свое время»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию, что он может возглавить «Ротор».

    «Узнаете все в свое время. Вы сами пишите, а потом сами даете информацию. Как я не хочу работать? Вы все узнаете, когда что-то будет», – сказал 45-летний специалист.

    • «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.
    • Евсеев покинул «Уфу» в октябре 2020 года.
    • Юрий Семин опроверг, что волгоградцы в нем заинтересованы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21313

      Боцман59rus 3 часа назад

      Дерзай Вадим, Ротор сейчас там, чем ты гениально принимаешь и обрабатываешь мяч, так что вам по пути

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