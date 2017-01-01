Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Евсеев может возглавить «Ротор»

    «Ротор» ищет нового главного тренера после увольнения Александра Хацкевича.

    По информации журналиста Ивана Карпова, команду может возглавить Вадим Евсеев. Волгоградскому клубу предложили его услуги.

    Также рассматривается кандидатура неназванного грузинского специалиста. Возможно, речь идет об Омари Тетрадзе.

    • «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.
    • Последним клубом Евсеева была «Уфа».
    • Тетрадзе не тренирует с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8999

      alex1951 3 часа назад

      Это не тот ли Евсеев ,мастер русской словесности?
      Изящно ,в камеру сообщивший ,.......
      Половой Член вам ,товарищи Уэльсцы!
      Если так ,то теперича,Ротор так завертиться ,что все будут намотаны на Х.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru