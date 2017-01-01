Евсеев может возглавить «Ротор»

Это не тот ли Евсеев ,мастер русской словесности?
Изящно ,в камеру сообщивший ,.......
Половой Член вам ,товарищи Уэльсцы!
Если так ,то теперича,Ротор так завертиться ,что все будут намотаны на Х.
«Ротор» ищет нового главного тренера после увольнения Александра Хацкевича.
По информации журналиста Ивана Карпова, команду может возглавить Вадим Евсеев. Волгоградскому клубу предложили его услуги.
Также рассматривается кандидатура неназванного грузинского специалиста. Возможно, речь идет об Омари Тетрадзе.
- «Ротор» занимает 13-е место в таблице РПЛ после 23 туров.
- Последним клубом Евсеева была «Уфа».
- Тетрадзе не тренирует с 2017 года.