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    Семин – об Иосифове в «Вильярреале»: «Считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Никиты Иосифова из московского клуба в «Вильярреал».

    «Конечно, я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно.

    Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Тем более, что его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться и подписывать контракт с клубом. В любом случае, если переход в «Вильярреал» состоится, он еще должен пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть.

    А так, он очень способный и перспективный футболист. У него хорошая скорость, он достаточно окреп, при мне такой силы у него еще не было. Сейчас Никита действительно прибавил в этих качествах.

    Но все-таки я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»? Он будет тренироваться с молодежной командой и возможно когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой.

    Они за него заплатят большие деньги? Нет. Если бы они много отдали за него, тогда бы более бережно к нему отнеслись. Такая же история с Миранчуком: заплатили бы за него 30 миллионов, он бы в «Аталанте» постоянно играл, а не так», – считает Семин.

    • 19-летний Иосифов – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
    • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +533

      амани 1 минуту назад

      накупили недофутболеров. а что. сидеть скамейку протирать. так лучше пусть едет играть и опыта там наберется ......в России останется . погубят парня....тут я с Вами не согласен уважаемый Юрий Павлович

      0
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      Рейтинг: +1259

      Manilov 16 минут назад

      Если бы Локомотив видел в нем будущего игрока основы, то уже давно подписал бы с ним "взрослый" контракт. И тогда академия не плакала бы, что просто так отдают игроков. Кроме самого Локомотива никто не виноват. Человеку уже 19 и по-видимому перспективы он не видел. "Кем он будет в Вильярреале?", может быть и никем. Но нет гарантии, что и в Локомотиве он станет серьезным игроком.
      Всё правильно парень делает.

      1
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      Рейтинг: +8053

      NewLife 42 минуты назад

      Взрослый чел сам решит, что для него лучше.

      1
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      Рейтинг: +1103

      кто там 50 минут назад

      1) Проснись
      2) Похмелись
      3) Открой таблицу коэффициентов УЕФА
      4) Посмотри на наших *звёзд* *молодых талантов* и топ клубы, а затем на европейские
      5) Нажрись
      6) Усни

      2
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      Рейтинг: +11480

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да пусть сидит на банке и играет по 5 минут и через год в аренду, а через два в ПФЛ

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