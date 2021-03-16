Семин – об Иосифове в «Вильярреале»: «Считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Никиты Иосифова из московского клуба в «Вильярреал».

«Конечно, я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно.

Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Тем более, что его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться и подписывать контракт с клубом. В любом случае, если переход в «Вильярреал» состоится, он еще должен пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть.

А так, он очень способный и перспективный футболист. У него хорошая скорость, он достаточно окреп, при мне такой силы у него еще не было. Сейчас Никита действительно прибавил в этих качествах.

Но все-таки я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»? Он будет тренироваться с молодежной командой и возможно когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой.

Они за него заплатят большие деньги? Нет. Если бы они много отдали за него, тогда бы более бережно к нему отнеслись. Такая же история с Миранчуком: заплатили бы за него 30 миллионов, он бы в «Аталанте» постоянно играл, а не так», – считает Семин.