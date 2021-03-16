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  • Семин – об Иосифове в «Вильярреале»: «Считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь»

Семин – об Иосифове в «Вильярреале»: «Считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь»

16 марта 2021, 17:39
24

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном переходе полузащитника Никиты Иосифова из московского клуба в «Вильярреал».

«Конечно, я помню Иосифова, он у нас тренировался, был в команде, в молодежной был. Он, вне сомнений, парень талантливый, но я не понимаю одного: игрок воспитывался в академии «Локомотива» и не продлевает с клубом контракт. Это неправильно.

Академия и клуб вложили в него много души, сердца и финансов, а человек тут же покидает команду. Плюсов я здесь никаких не вижу. Тем более, что его уже стали привлекать к основному составу. Человек из нашей школы должен оставаться и подписывать контракт с клубом. В любом случае, если переход в «Вильярреал» состоится, он еще должен пройти достаточно большой путь, чтобы там заиграть.

А так, он очень способный и перспективный футболист. У него хорошая скорость, он достаточно окреп, при мне такой силы у него еще не было. Сейчас Никита действительно прибавил в этих качествах.

Но все-таки я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу – не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»? Он будет тренироваться с молодежной командой и возможно когда-нибудь один раз его возьмут на тренировку с основой.

Они за него заплатят большие деньги? Нет. Если бы они много отдали за него, тогда бы более бережно к нему отнеслись. Такая же история с Миранчуком: заплатили бы за него 30 миллионов, он бы в «Аталанте» постоянно играл, а не так», – считает Семин.

  • 19-летний Иосифов – воспитанник «Локомотива».
  • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
  • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Вильярреал Иосифов Никита Семин Юрий
Комментарии (24)
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Skull_Boy
1615905939
Ну да пусть сидит на банке и играет по 5 минут и через год в аренду, а через два в ПФЛ
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кто там
1615906849
1) Проснись 2) Похмелись 3) Открой таблицу коэффициентов УЕФА 4) Посмотри на наших *звёзд* *молодых талантов* и топ клубы, а затем на европейские 5) Нажрись 6) Усни
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Manilov
1615908912
Если бы Локомотив видел в нем будущего игрока основы, то уже давно подписал бы с ним "взрослый" контракт. И тогда академия не плакала бы, что просто так отдают игроков. Кроме самого Локомотива никто не виноват. Человеку уже 19 и по-видимому перспективы он не видел. "Кем он будет в Вильярреале?", может быть и никем. Но нет и грарантии, что в Локомотиве он станет серьезным игроком. Всё правильно парень делает.
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амани
1615909816
накупили недофутболеров. а что. сидеть скамейку протирать. так лучше пусть едет играть и опыта там наберется ......в России останется . погубят парня....тут я с Вами не согласен уважаемый Юрий Павлович
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Боцман59rus
1615911553
Я не понимаю почему ты не понимаешь?))
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Hektor 84
1615914492
Юрий Палыч ну от вас то не ожидал такой бред услышать. Там то у парня перспективы и возможность поиграть с сильнейшими футболистами, еще при высокой интенсивности. Не то что в нашей пешеходной рпл. Нам уже Миранчук рассказал как там и на тренировках впахивать надо. Там из него футболиста сделают, а здесь у него перспектива стать очередным алкашом лимитчиком. Желаю парню вырасти в крутого футболиста!!! А вам Юрий Палыч здоровья и долголетия, и не нести старческий бред.
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BRO_football
1615918991
Да что этот лысый маразматик несёт? Нет никакого будущего у молодёжки в российских клубах! Деградация только! Чем раньше она уедет в Европу, тем лучше. Там умеют работать с молодёжью, в отличие от России.
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Skull_Boy
1615919344
Какую ху_йню он несет и видимо совсем спился старый
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Shotlandets86
1615929025
Мдэээ... Какие же однобокие комменты: "Сëмин - дурак, Иосифов - красавец, всë правильно сделал". Просто фэйспалм. Столько деталей упущено...
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PAREVG.
1615930902
Вообще-то шПалыч прав. Он туда не играть едет, Миранчук, игрок сборной, в основном сидит на лавке, а это почти ребенок, если и будет играть, то в молодежке, а дальше, скорее всего отправят а аренду, в какой нибудь клуб сегунды...
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