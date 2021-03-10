Черчесов посетил матч ФНЛ «Чертаново» – «Волгарь»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на матче 29-го тура ФНЛ между «Чертаново» и астраханским «Волгарем» (1:1). По ходу своего визита он успел пообщаться с журналистами.

Встреча проходила на территории спорткомплекса «Лужники» (Москва).

«Чертаново» идет в ФНЛ в зоне вылета, «Волгарь» – 10-й.

24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.

27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»