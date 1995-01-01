Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Черчесов посетил матч ФНЛ «Чертаново» – «Волгарь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на матче 29-го тура ФНЛ между «Чертаново» и астраханским «Волгарем» (1:1). По ходу своего визита он успел пообщаться с журналистами.

    Встреча проходила на территории спорткомплекса «Лужники» (Москва).

    • «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне вылета, «Волгарь» – 10-й.
    • 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
    • 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83536
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru