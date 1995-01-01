Примера. «Валенсия» без Черышева вырвала победу над «Вильярреалом» и поднялась на 11-е место

Пенальти помог «Валенсии» победить «Вильярреал» Унаи Эмери. С 11 метров были забиты два гола из трех.

Денис Черышев пропускал встречу из-за травмы. Его команда поднялась на 11-е место в таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Валенсия – Вильярреал – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Морено, 40 (с пенальти); 1:1 – Солер, 86 (с пенальти); 2:1 – Гедеш, 90+2.

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