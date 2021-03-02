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«Интер» Бекхэма хочет подписать Роналду следующим летом

2 марта 2021, 08:59
5

«Интер» из Майами, выступающий в МЛС, проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации Todo Fichajes, владелец клуба Дэвид Бекхэм работает над приглашением 36-летнего форварда летом 2022 года – после истечения контракта португальца с «Ювентусом».

Источник: Todofichajes

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Италия. Серия А США. МЛС Интер Майами Ювентус Бекхэм Дэвид Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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серега кашин
1614667896
вполне вероятно что уйдет в млс доигрывать
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DOCTOR PENALTY
1614678510
Это будет круто! Для Интера, конечно.
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zigbert
1614708614
Все будет зависеть от настроения самого Роналду. Пока он лидер Ювентуса.
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