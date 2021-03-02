«Интер» Бекхэма хочет подписать Роналду следующим летом

«Интер» из Майами, выступающий в МЛС, проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации Todo Fichajes, владелец клуба Дэвид Бекхэм работает над приглашением 36-летнего форварда летом 2022 года – после истечения контракта португальца с «Ювентусом».