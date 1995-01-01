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    «Интер» Бекхэма хочет подписать Роналду следующим летом

    «Интер» из Майами, выступающий в МЛС, проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    По информации Todo Fichajes, владелец клуба Дэвид Бекхэм работает над приглашением 36-летнего форварда летом 2022 года – после истечения контракта португальца с «Ювентусом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Это будет круто! Для Интера, конечно.

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      Рейтинг: +13810

      alarm 7 часов назад

      вот бы нашёлся клуб, который смог бы подписать обоих, пусть даже в 35-37 лет. тогда была бы годнота, весь мир смотрел бы.

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      Рейтинг: +3784

      solodealer 8 часов назад

      Роник в отличнойформе и, вроде бы,можно и дальше...НО...Думаю, что он всем всёуже доказал! Не представляю его в Европе , играющим хуже себя самого...Как сейчас происходит с Месси... Хочу его здесь запомнить...НА ТРОНЕ! В У Бекхема в америках ему пора уже реально перехедить из БОЛЬШОГО ФУТБОЛА в БОЛЬШЙ БИЗНЕС!
      По примеру Майкла Джордана.

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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 10 часов назад

      вполне вероятно что уйдет в млс доигрывать

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      Рейтинг: +56

      БарселонаНавсегда > серега кашин 9 часов назад

      В принципе да. Но вряд ли сейчас. Какой ему доигрывать? Он пока один из четырех претендентов на золотую бутсу.

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