«Интер» Бекхэма хочет подписать Роналду следующим летом

«Интер» из Майами, выступающий в МЛС, проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации Todo Fichajes, владелец клуба Дэвид Бекхэм работает над приглашением 36-летнего форварда летом 2022 года – после истечения контракта португальца с «Ювентусом».
- Ранее сообщалось, что после 2022 года в «Интер» могут перейти Месси и Суарес.
- В январе клуб из Майами возглавил Фил Невилл, игравший вместе с Роналду в «МЮ».
- «Интер» завершил дебютный сезон МЛС на 10-м месте.
Источник: Todofichajes
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