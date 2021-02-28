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    Журналист Егоров: «Бакаев возмутился, что его десятый номер хотели отдать Промесу»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не был готов отдать десятый номер вернувшемуся из «Аякса» Квинси Промесу. Спасением стало то, что клуб изучил регламент и понял: один футболист в одном клубе не может в одном сезоне выступать более чем под одним номером.

    «Бакаев был недоволен, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан возмутился. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя», – рассказал инсайдер Сергей Егоров.

    • На этой неделе заполучить Бакаева пыталось «Динамо».
    • Бакаев в текущем сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.
    • По информации «СЭ», клуб готов продать хавбека за 12 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    28.02.2021 00:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 14:16

      Бакаев звезду словил? Пойдет вслед за Рассказовым бесполезный бегунок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1839

      Д Альбертини 28 февраля, 10:19

      Бокаев пускай писю нюхает)) пускай лучше в ufc шагает, а не в Спартаке играет. Никчёмный кусок говна

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2096

      Иван Петров 1986 28 февраля, 08:21

      Играть надо, а не строить из себя звезду. Козел одним словом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 01:46

      Послушай, выкидыш Спорт-Экспресс, хватит из пальца новости насасывать, с номером все порешали на начальном этапе, там даже намека на конфликт небыло, чудило ты тряпошное

      5
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 00:40

      Стыдно за Бората, который гей! Потому, что он гей! Гы-гы-гы!

      2
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > Puddle 28 февраля, 00:56

      ты петух

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      Рейтинг: -1226

      Бoрат > Puddle 28 февраля, 01:38

      " Как позорящее чувство, СТЫД сообщает о внутреннем состоянии неадекватности, недостойности, бесчестия, сожаления или разобщенности. Постоянная стыдливость – это четкий сигнал о том, что позитивные эмоции и чувства человека приглушены. Ведь любой другой индивидуум или обстоятельство вызывает не положительные переживания, а награждают смущением, делают неспособным к плодотворной деятельности." Гыгыгы .

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