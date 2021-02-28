Журналист Егоров: «Бакаев возмутился, что его десятый номер хотели отдать Промесу»

Бакаев звезду словил? Пойдет вслед за Рассказовым бесполезный бегунок
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не был готов отдать десятый номер вернувшемуся из «Аякса» Квинси Промесу. Спасением стало то, что клуб изучил регламент и понял: один футболист в одном клубе не может в одном сезоне выступать более чем под одним номером.
«Бакаев был недоволен, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан возмутился. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя», – рассказал инсайдер Сергей Егоров.
- На этой неделе заполучить Бакаева пыталось «Динамо».
- Бакаев в текущем сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.
- По информации «СЭ», клуб готов продать хавбека за 12 миллионов евро.