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  • Журналист Егоров: «Бакаев возмутился, что его десятый номер хотели отдать Промесу»

Журналист Егоров: «Бакаев возмутился, что его десятый номер хотели отдать Промесу»

28 февраля 2021, 00:20
4

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не был готов отдать десятый номер вернувшемуся из «Аякса» Квинси Промесу. Спасением стало то, что клуб изучил регламент и понял: один футболист в одном клубе не может в одном сезоне выступать более чем под одним номером.

«Бакаев был недоволен, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан возмутился. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя», – рассказал инсайдер Сергей Егоров.

  • На этой неделе заполучить Бакаева пыталось «Динамо».
  • Бакаев в текущем сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.
  • По информации «СЭ», клуб готов продать хавбека за 12 миллионов евро.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Бакаев Зелимхан Промес Квинси
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1614465986
Послушай, выкидыш Спорт-Экспресс, хватит из пальца новости насасывать, с номером все порешали на начальном этапе, там даже намека на конфликт небыло, чудило ты тряпошное
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Иван Петров 1986
1614489694
Играть надо, а не строить из себя звезду. Козел одним словом.
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Д Альбертини
1614496751
Бокаев пускай писю нюхает)) пускай лучше в ufc шагает, а не в Спартаке играет. Никчёмный кусок говна
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Hektor 84
1614510974
Бакаев звезду словил? Пойдет вслед за Рассказовым бесполезный бегунок
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