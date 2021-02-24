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    «Спартак» намекнул на возвращение Промеса, показав его клип на экране «Открытие Арены»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео подготовки «Открытие Арены» к матчу 20-го тура РПЛ с «Рубином».

    На экране стадиона московский клуб показал клип полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    • По информации ESPN, 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
    • Ожидается, что москвичи заплатят за Промеса 8,5 миллиона евро плюс бонусы.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7614

      NewLife 4 минуты назад

      Повезло Тамбову, получит Рошу в аренду ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20695

      Боцман59rus 1 час назад

      Намекнул? ...да уже задолбали всех и вся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6714

      Puddle 1 час назад

      У этого чибузика есть свой клип? Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +26650

      oyabun 1 час назад

      Однако завтра закрытие ТО. Если уже подписали Антоху - чего всем голову морочите?

      1
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      Рейтинг: +11522

      JTherry > oyabun 53 минуты назад

      теперь другая проблема - куда Рошу пристроить...?

      2
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      Рейтинг: +26650

      oyabun > JTherry 42 минуты назад

      Это да.. Судя по тому что на Динамо парня так и не заявили, будет расставание.

      1
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      Рейтинг: +20170

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну сколько ещё будете заикаться и моргать, скоро сезон закончится.

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