«Спартак» намекнул на возвращение Промеса, показав его клип на экране «Открытие Арены»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео подготовки «Открытие Арены» к матчу 20-го тура РПЛ с «Рубином».

На экране стадиона московский клуб показал клип полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года #СпартакРубин – уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX