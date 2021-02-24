«Спартак» намекнул на возвращение Промеса, показав его клип на экране «Открытие Арены»

Повезло Тамбову, получит Рошу в аренду ?
Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео подготовки «Открытие Арены» к матчу 20-го тура РПЛ с «Рубином».
На экране стадиона московский клуб показал клип полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.
- По информации ESPN, 29-летний голландец в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
- Ожидается, что москвичи заплатят за Промеса 8,5 миллиона евро плюс бонусы.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В 135 матчах он забил 66 голов и сделал 33 ассиста.
Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года #СпартакРубин – уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021