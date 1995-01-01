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    Кубок России. ЦСКА в большинстве победил «СКА-Хабаровск»

    ЦСКА в 1/8 финала Кубка России прошел «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

    Соотношение ударов по воротам – 22:2.

    Москвичи с учетом товарищеских встреч не проигрывают восемь матчей подряд.

    Кубок России. 1/8 финала

    ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ахметов, 39; 2:0 – Влашич, 66.

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов (Эджуке, 74), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Влашич (Марадишвили, 85), Шкурин (Рондон, 54).

    «СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мартусевич, Суслов (Георгиевский, 75), Эммерсон, Большаков, Брагин, Квеквескири (Першин, 70), Барков, Безлихотнов, Колесниченко, Базелюк (Назаров, 70).

    Предупреждения: нет – Назаров, 80.

    Удаления: нет – Брагин, 52.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13490

      alarm 43 минуты назад

      не то что хряки позорные)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +14139

      derrik2000 1 час назад

      Да, "юрановские мальчики" не созрели для игры в "российский дыр-дыр" на уровне премьер-лиги.
      Ну, ничего-ничего.
      За одного битого, как говорится...
      Теперь Юран ещё более требовательным будет к игрокам своей команды и, надеюсь, руководство и области, и клуба поймут, что амбиции на выход "СКА-Хабаровск" в премьер-лигу, которые они планируют озвучить официально перед следующим сезоном, будут серьёзно подкреплены чем-то более осязаемым, чем просто "бла-бла-бла".

      0
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      Рейтинг: +2667

      sobaka120982 1 час назад

      Ну вообщем то все предсказуемо.... с победой нас армейцы!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +927

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 1 час назад

      Хорош!

      2
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      Рейтинг: +11307

      Skull_Boy 1 час назад

      Дежурная победа, где ЦСКА полностью владел мячом и инициативной, а про СКА и вспомнить нечего, не то что про удары, а вообще про моменты их не было, а Чалов как был бревном так и остался, а Рондон хорош жаль что не забил, смотрим дальше

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