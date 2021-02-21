Кубок России. ЦСКА в большинстве победил «СКА-Хабаровск»

ЦСКА в 1/8 финала Кубка России прошел «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

Соотношение ударов по воротам – 22:2.

Москвичи с учетом товарищеских встреч не проигрывают восемь матчей подряд.

Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ахметов, 39; 2:0 – Влашич, 66.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов (Эджуке, 74), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Влашич (Марадишвили, 85), Шкурин (Рондон, 54).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мартусевич, Суслов (Георгиевский, 75), Эммерсон, Большаков, Брагин, Квеквескири (Першин, 70), Барков, Безлихотнов, Колесниченко, Базелюк (Назаров, 70).

Предупреждения: нет – Назаров, 80.

Удаления: нет – Брагин, 52.

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