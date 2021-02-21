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Кубок России. ЦСКА в большинстве победил «СКА-Хабаровск»

21 февраля 2021, 16:24
12

ЦСКА в 1/8 финала Кубка России прошел «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

Соотношение ударов по воротам – 22:2.

Москвичи с учетом товарищеских встреч не проигрывают восемь матчей подряд.

Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ахметов, 39; 2:0 – Влашич, 66.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов (Эджуке, 74), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Влашич (Марадишвили, 85), Шкурин (Рондон, 54).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мартусевич, Суслов (Георгиевский, 75), Эммерсон, Большаков, Брагин, Квеквескири (Першин, 70), Барков, Безлихотнов, Колесниченко, Базелюк (Назаров, 70).

Предупреждения: нет – Назаров, 80.

Удаления: нет – Брагин, 52.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1613914002
Дежурная победа, где ЦСКА полностью владел мячом и инициативной, а про СКА и вспомнить нечего, не то что про удары, а вообще про моменты их не было, а Чалов как был бревном так и остался, а Рондон хорош жаль что не забил, смотрим дальше
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1613914375
Хорош!
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sobaka120982
1613914739
Ну вообщем то все предсказуемо.... с победой нас армейцы!!!!!!
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derrik2000
1613914813
Да, "юрановские мальчики" не созрели для игры в "российский дыр-дыр" на уровне премьер-лиги. Ну, ничего-ничего. За одного битого, как говорится... Теперь Юран ещё более требовательным будет к игрокам своей команды и, надеюсь, руководство и области, и клуба поймут, что амбиции на выход "СКА-Хабаровск" в премьер-лигу, которые они планируют озвучить официально перед следующим сезоном, будут серьёзно подкреплены чем-то более осязаемым, чем просто "бла-бла-бла".
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CSKA57
1613921624
Армейцев с победой!
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evgevg13
1613927003
ЦСКА-с победой, Хабаровчане- не вешать нос!
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GM
1613930178
Всё идет по плану...
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paracetamol
1613938035
С трудом, однако!
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DokHadson
1613982981
Что что там юран сказал : «У «СКА-Хабаровска» очень неплохие шансы против ЦСКА. Мы ими воспользуемся».Ну молодцы "воспользовались"!
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DokHadson
1613983322
Свинюшки ,бомжики и бурёнки как всегда обкакались.
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