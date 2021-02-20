Бундеслига. «Бавария» проиграла «Айнтрахту», «Боруссия» М – «Майнцу» и другие результаты

«Бавария» не выиграла второй матч подряд. В 22-м туре чемпионата Германии действующие чемпионы мира уступили «Айнтрахту».

Баварцы лидируют в таблице, но к концу тура их преимущество может сократиться до двух очков.

Роберт Левандовски в сезоне Бундеслиги провел 21 матч, забил 26 голов.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

Айнтрахт – Бавария – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Камада, 12; 2:0 – Юнес, 31; 2:1 – Левандовски, 53.

Боруссия М – Майнц – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Онисво, 10; 1:1 – Штиндль, 26; 1:2 – Штогер, 86.

Кельн – Штутгарт – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калайджич, 49.

Фрайбург – Унион – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Премель, 64.

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