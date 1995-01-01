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    Бундеслига. «Бавария» проиграла «Айнтрахту», «Боруссия» М – «Майнцу» и другие результаты

    «Бавария» не выиграла второй матч подряд. В 22-м туре чемпионата Германии действующие чемпионы мира уступили «Айнтрахту».

    Баварцы лидируют в таблице, но к концу тура их преимущество может сократиться до двух очков.

    Роберт Левандовски в сезоне Бундеслиги провел 21 матч, забил 26 голов.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

    Айнтрахт – Бавария – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Камада, 12; 2:0 – Юнес, 31; 2:1 – Левандовски, 53.

    Боруссия М – Майнц – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Онисво, 10; 1:1 – Штиндль, 26; 1:2 – Штогер, 86.

    Кельн – Штутгарт – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калайджич, 49.

    Фрайбург – Унион – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Премель, 64.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      teodogat 3 минуты назад

      Лацио точно не хуже Айнтрахта, а тем более Арминии с Килем...

      0
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      Рейтинг: +131

      teodogat 6 минут назад

      Флик думает, ладно, здесь в бундеслиге немного очков потеряем, в ЛЧ сыграем хорошо. Только дырявая защита в ЛЧ никуда не денется)

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