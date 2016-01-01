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    Серия А. «Лацио» победил «Сампдорию» и обогнал «Ювентус»

    «Лацио» дома минимально победил «Сампдорию». Единственный мяч в ворота команды Клаудио Раньери забил Луис Альберто.

    Римляне поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Ювентус».

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Лацио – Сампдория – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Альберто, 24.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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