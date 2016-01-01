Серия А. «Лацио» победил «Сампдорию» и обогнал «Ювентус»

«Лацио» дома минимально победил «Сампдорию». Единственный мяч в ворота команды Клаудио Раньери забил Луис Альберто.
Римляне поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Ювентус».
Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур
Голы: 1:0 – Альберто, 24.
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«Лацио» дома минимально победил «Сампдорию». Единственный мяч в ворота команды Клаудио Раньери забил Луис Альберто.
Римляне поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Ювентус».
Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур
Голы: 1:0 – Альберто, 24.