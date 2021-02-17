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  • Юран не исключил обращения в CAS из-за штрафа за слова о возрасте Урунова

Юран не исключил обращения в CAS из-за штрафа за слова о возрасте Урунова

17 февраля 2021, 22:37
3

КДК РФС снизил сумму штрафа главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана до 150 тысяч рублей. Им тренера наказали за слова о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?

Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тысяч рублей – это серьезные деньги», – сказал Юран.

  • Изначальная сумма штрафа – 250 тысяч рублей.
  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак СКА-Хабаровск Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (3)
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Hektor 84
1613592082
Просто пора тебе завязывать с бухлом
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Боцман59rus
1613615385
Мозги нужны, чтобы понимать, а ты как баба базарная
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JTherry
1613629053
за "базаром" следить надо, товарищ Юран, тогда и по судам бегать не придется...
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