Юран не исключил обращения в CAS из-за штрафа за слова о возрасте Урунова

КДК РФС снизил сумму штрафа главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана до 150 тысяч рублей. Им тренера наказали за слова о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?

Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тысяч рублей – это серьезные деньги», – сказал Юран.