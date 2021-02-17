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    Юран не исключил обращения в CAS из-за штрафа за слова о возрасте Урунова

    КДК РФС снизил сумму штрафа главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана до 150 тысяч рублей. Им тренера наказали за слова о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    «До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?

    Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тысяч рублей – это серьезные деньги», – сказал Юран.

    • Изначальная сумма штрафа – 250 тысяч рублей.
    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Урунов забил 1 гол в 9 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    17.02.2021 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8229

      Hektor 84 2 часа назад

      Просто пора тебе завязывать с бухлом

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