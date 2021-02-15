Зиеш хочет уйти из «Челси»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш попросит выставить его на трансфер ближайшим летом, утверждает Corriere dello Sport.
По информации источника, футболист обеспокоен, что в составе нынешней команды он не будет получать достаточного количества игровой практики ни в этом сезоне, ни в следующем.
Ранее сообщалось, что за ситуацией с будущим марокканца следят «Ювентус» и «Милан».
- Прошлым летом «Челси» купил Зиеша у «Аякса» за 40 миллионов евро.
- Игрок в этом сезоне провел 19 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Corriere dello Sport