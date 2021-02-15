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    Зиеш хочет уйти из «Челси»

    Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш попросит выставить его на трансфер ближайшим летом, утверждает Corriere dello Sport.

    По информации источника, футболист обеспокоен, что в составе нынешней команды он не будет получать достаточного количества игровой практики ни в этом сезоне, ни в следующем.

    Ранее сообщалось, что за ситуацией с будущим марокканца следят «Ювентус» и «Милан».

    • Прошлым летом «Челси» купил Зиеша у «Аякса» за 40 миллионов евро.
    • Игрок в этом сезоне провел 19 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    15.02.2021 23:06
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