Зиеш хочет уйти из «Челси»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш попросит выставить его на трансфер ближайшим летом, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболист обеспокоен, что в составе нынешней команды он не будет получать достаточного количества игровой практики ни в этом сезоне, ни в следующем.

Ранее сообщалось, что за ситуацией с будущим марокканца следят «Ювентус» и «Милан».