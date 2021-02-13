Рахимов – об усилении состава «Уфы»: «Время упущено, это уже немного напрягает»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов выразил недовольство пассивностью клуба на трансферном рынке.

«Команде обязательно требуется усиление, шесть человек покинули команду. Времени очень мало, оно было немного упущено, и в ближайшие дни нужны приобретения, потому что это уже немного напрягает», – сказал Рахимов.