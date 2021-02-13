AS: Алаба, Кулибали, Кунде и Торрес – в шорт-листе «Реала» на лето

Мадридский «Реал» сформировал список трансферных целей для усиления центра обороны ближайшим летом.

Клуб ищет нового защитника в связи с неопределенностью с будущим Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, чьи контракты истекают в 2021 и 2022 году соответственно.

По информации AS, в шорт-лист «Реала» вошли Давид Алаба («Бавария»), Жюль Кунде («Севилья»), Пау Торрес («Вильярреал») и Калиду Кулибали («Наполи»).

Фаворитом на сегодняшний день считается Алаба, поскольку австриец не только присоединится к новой команде бесплатно, но и за счет своего опыта должен быстрее других адаптироваться и стать ключевым игроком.