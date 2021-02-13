Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    AS: Алаба, Кулибали, Кунде и Торрес – в шорт-листе «Реала» на лето

    Мадридский «Реал» сформировал список трансферных целей для усиления центра обороны ближайшим летом.

    Клуб ищет нового защитника в связи с неопределенностью с будущим Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, чьи контракты истекают в 2021 и 2022 году соответственно.

    По информации AS, в шорт-лист «Реала» вошли Давид Алаба («Бавария»), Жюль Кунде («Севилья»), Пау Торрес («Вильярреал») и Калиду Кулибали («Наполи»).

    Фаворитом на сегодняшний день считается Алаба, поскольку австриец не только присоединится к новой команде бесплатно, но и за счет своего опыта должен быстрее других адаптироваться и стать ключевым игроком.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82602
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru