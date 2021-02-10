Понсе – о Максименко в сборной: «Он один из лучших в РПЛ. Его приглашение – вопрос времени»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе считает, что вратарь Александр Максименко заслужил места в сборной России.

– Ты удивлен, что в сборную не вызывают Максименко?

– Я постоянно его спрашиваю, почему так происходит. При всем уважении к тем, кто играет за национальную команду, для меня Макси – один из лучших в РПЛ. Уверен, его приглашение – просто вопрос времени, потому что он уже все для этого сделал.

Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).

В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.

Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»