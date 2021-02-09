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    Понсе – о Максименко в сборной: «Он один из лучших в РПЛ. Его приглашение – вопрос времени»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе считает, что вратарь Александр Максименко заслужил места в сборной России.

    – Ты удивлен, что в сборную не вызывают Максименко?

    – Я постоянно его спрашиваю, почему так происходит. При всем уважении к тем, кто играет за национальную команду, для меня Макси – один из лучших в РПЛ. Уверен, его приглашение – просто вопрос времени, потому что он уже все для этого сделал.

    • Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).
    • В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.

    Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +44967

      portero 20 минут назад

      Посмотреть бы на него в АПЛ даже в слабеньком клубе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1428

      B.G. 1 час назад

      Максименко? в сборной? с такими косяками?!

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