Понсе – о Максименко в сборной: «Он один из лучших в РПЛ. Его приглашение – вопрос времени»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе считает, что вратарь Александр Максименко заслужил места в сборной России.
– Ты удивлен, что в сборную не вызывают Максименко?
– Я постоянно его спрашиваю, почему так происходит. При всем уважении к тем, кто играет за национальную команду, для меня Макси – один из лучших в РПЛ. Уверен, его приглашение – просто вопрос времени, потому что он уже все для этого сделал.
- Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).
- В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.
Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»
Источник: Sport24