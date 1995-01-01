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    Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как реагирует на невызов в сборную России.

    — Ты не первый год основной вратарь «Спартака», но не вызываешься в сборную России. Тебя это напрягает?

    — А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает.

    — Но из публичного обсуждения складывается ощущение несправедливости: Черчесов не вызывает в сборную молодых, как же так.

    — Так это же к нему вопрос, а не ко мне. Я-то при чем?

    — Тебе не обидно?

    — Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно.

    — Даже когда начали вызывать Сафонова, а тебя нет?

    — Так я только рад за него. Почему нет? Основная сборная — нифига себе!

    • Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).
    • В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.
    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ .

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15091

      vladimir-7 1 час назад

      Сафонов и Максименко должны быть в сборной, а играя против слабых
      команд, так и останутся на своем уровне. Только уход Черчесова с родственниками и земляками позволит ребятам расти дальше и набираться опыта.

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      Рейтинг: +6932

      FanatSerj 1 час назад

      правильно говорит, с начало надо молодежку пройти, тем более за сраку лет попали на Евро. Смысл ему шашлыки для Саламыча жарить в основной сборной, тем более для этого есть Сослан Джанаев, до этого был Габулов)))

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      Рейтинг: +19934

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не надо переоценивать Максименко! Я давно топлю за Спартак, и каждая игра с Максом валидольная, куча ошибок, никудышная психология. Давно говорю, что он даже для Спартака слабоват, неспроста же постоянно поднимается вопрос о вратаре в команде, ну не конченые же дураки в клубе сидят. Перехвалили достаточно, оставьте его в покое. Ему работать и работать.

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      Рейтинг: +26463

      oyabun > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Очень верно сказано. На выходах вообще играть не умеет, часто позицию в воротах занимает неправильно, психологически теряется при встречах с сильными соперниками и не выручает (ЦСКА, Зенит). Куда ему в сборную? Еще расти и расти.

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