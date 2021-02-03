Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как реагирует на невызов в сборную России.
— Ты не первый год основной вратарь «Спартака», но не вызываешься в сборную России. Тебя это напрягает?
— А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает.
— Но из публичного обсуждения складывается ощущение несправедливости: Черчесов не вызывает в сборную молодых, как же так.
— Так это же к нему вопрос, а не ко мне. Я-то при чем?
— Тебе не обидно?
— Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно.
— Даже когда начали вызывать Сафонова, а тебя нет?
— Так я только рад за него. Почему нет? Основная сборная — нифига себе!
- Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).
- В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ .