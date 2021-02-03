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  • Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»

Максименко – о сборной: «Не напрягает, что не вызывают. Я же не девочка, чтобы обижаться»

3 февраля 2021, 11:29
8

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как реагирует на невызов в сборную России.

— Ты не первый год основной вратарь «Спартака», но не вызываешься в сборную России. Тебя это напрягает?

— А меня вызывают в сборную. В молодежную! И мне там очень нравится. У меня там цикл, и я его доиграю. Я капитан, на носу чемпионат Европы. Видишь, ближайшие планы есть, а дальше я просто не загадываю. Так что меня ситуация, о которой ты говоришь, вообще не напрягает.

— Но из публичного обсуждения складывается ощущение несправедливости: Черчесов не вызывает в сборную молодых, как же так.

— Так это же к нему вопрос, а не ко мне. Я-то при чем?

— Тебе не обидно?

— Я же не девочка, чтобы обижаться. Отношусь к этому абсолютно спокойно.

— Даже когда начали вызывать Сафонова, а тебя нет?

— Так я только рад за него. Почему нет? Основная сборная — нифига себе!

  • Максименко – второй по стоимости вратарь чемпионата России (9,5 миллиона евро).
  • В этом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах РПЛ.
  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ .

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1612342955
Не надо переоценивать Максименко! Я давно топлю за Спартак, и каждая игра с Максом валидольная, куча ошибок, никудышная психология. Давно говорю, что он даже для Спартака слабоват, неспроста же постоянно поднимается вопрос о вратаре в команде, ну не конченые же дураки в клубе сидят. Перехвалили достаточно, оставьте его в покое. Ему работать и работать.
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FanatSerj
1612344844
правильно говорит, с начало надо молодежку пройти, тем более за сраку лет попали на Евро. Смысл ему шашлыки для Саламыча жарить в основной сборной, тем более для этого есть Сослан Джанаев, до этого был Габулов)))
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vladimir-7
1612347286
Сафонов и Максименко должны быть в сборной, а играя против слабых команд, так и останутся на своем уровне. Только уход Черчесова с родственниками и земляками позволит ребятам расти дальше и набираться опыта.
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paracetamol
1612365358
Максименко: Я же не девочка, я дырочка. Давно многократно просверленная.
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