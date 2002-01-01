Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    АПЛ. Гол Минамино не спас «Саутгемптон» от поражения от «Ньюкасла» в большинстве, «Бернли» и «Брайтон» сыграли вничью

    «Саутгемптон» потерпел четвертое поражение подряд – на этот раз от «Ньюкасла». Команда Ральфа Хазенхюттля идет в таблице 12-й.

    Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек лидирует в АПЛ по голам в текущем феврале (два). Однако оба были забиты в свои ворота.

    Такуми Минамино забил в дебютном матче за «Саутгемптон». На первый мяч за команду в АПЛ у него ушло 30 минут. До этого японец провел в АПЛ 531 минуту за «Ливерпуль» и тоже забил один гол.

    Такуми Минамино стал первым японцем, забившим в АПЛ за две команды.

    Йохан Гудмундссон прервал 458-минутную серию «Брайтона» без пропущенных голов в АПЛ. Это первый гол исландца в турнире с августа 2019 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Бернли – Брайтон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Данк, 36; 1:1 – Гудмундссон, 53.

    Ньюкасл – Саутгемптон – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Уиллок, 16; 2:0 – Альмирон, 26; 2:1 – Минамино, 30; 3:1 – Альмирон, 45+4; 3:2 – Уорд-Проус, 48.

    Удаления: Хендрик, 50 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82429
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru