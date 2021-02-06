АПЛ. Гол Минамино не спас «Саутгемптон» от поражения от «Ньюкасла» в большинстве, «Бернли» и «Брайтон» сыграли вничью

«Саутгемптон» потерпел четвертое поражение подряд – на этот раз от «Ньюкасла». Команда Ральфа Хазенхюттля идет в таблице 12-й.

Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек лидирует в АПЛ по голам в текущем феврале (два). Однако оба были забиты в свои ворота.

Такуми Минамино забил в дебютном матче за «Саутгемптон». На первый мяч за команду в АПЛ у него ушло 30 минут. До этого японец провел в АПЛ 531 минуту за «Ливерпуль» и тоже забил один гол.

Такуми Минамино стал первым японцем, забившим в АПЛ за две команды.

Йохан Гудмундссон прервал 458-минутную серию «Брайтона» без пропущенных голов в АПЛ. Это первый гол исландца в турнире с августа 2019 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Бернли – Брайтон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Данк, 36; 1:1 – Гудмундссон, 53.

Ньюкасл – Саутгемптон – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Уиллок, 16; 2:0 – Альмирон, 26; 2:1 – Минамино, 30; 3:1 – Альмирон, 45+4; 3:2 – Уорд-Проус, 48.

Удаления: Хендрик, 50 (вторая ж.к.) – нет.

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