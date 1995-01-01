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    АПЛ. «Ливерпуль» дома уступил «Брайтону», «Лидс» – «Эвертону»

    Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Брайтону». Отрыв ливерпульцев от первого места сейчас составляет семь очков.

    «Ливерпуль» уступил «Брайтону» первый раз за последние 11 матчей.

    Игрок «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил в сезоне АПЛ пять голов головой – больше, чем кто-либо.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Ливерпуль – Брайтон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Альсате, 56.

    Лидс – Эвертон – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 9; 0:2 – Калверт-Льюин, 41; 1:2 – Рафинья, 48.

    Астон Вилла – Вест Хэм – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Соучек, 51; 0:2 – Лингард, 56; 1:2 – Уоткинс, 81; 1:3 – Лингард, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4784

      dinar7777dinar 2 часа назад

      такой ливерпуль пеп уделает и не подавится ! клопп на выход !

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