Широков: «Не надо рассказывать сказки, что вместо «Тамбова» зайдет кто-то другой, и не будет такой же истории»

Бывший футболиста сборной России Роман Широков выступил за временное сокращение РПЛ.
«У нас уже одна команда близка к снятию, а еще три висят на волоске. У нас нет 16 экономически стабильных клубов.
Не надо рассказывать сказки, что если вместо «Тамбова» зайдет кто-то другой условный, то не будет такой же истории. Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были в этом плане готовы играть. А также готовы в экономическом плане.
Считаю, ничего страшного не произойдет, если мы сократим количество клубов на какое-то время. В то же время мы дадим возможность ФНЛ и нижней части РПЛ, которая по итогу сокращения уйдет, развиться экономически и инфраструктурно.
После этого можно будет вернуться к увеличению число участников до 16 клубов. Пока лучше сократить и, возможно, перейти в формат плей-офф. Чем больше хороших команд будет играть, тем интереснее зрителям», – цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».
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