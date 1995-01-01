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    Широков: «Не надо рассказывать сказки, что вместо «Тамбова» зайдет кто-то другой, и не будет такой же истории»

    Бывший футболиста сборной России Роман Широков выступил за временное сокращение РПЛ.

    «У нас уже одна команда близка к снятию, а еще три висят на волоске. У нас нет 16 экономически стабильных клубов.

    Не надо рассказывать сказки, что если вместо «Тамбова» зайдет кто-то другой условный, то не будет такой же истории. Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были в этом плане готовы играть. А также готовы в экономическом плане.

    Считаю, ничего страшного не произойдет, если мы сократим количество клубов на какое-то время. В то же время мы дадим возможность ФНЛ и нижней части РПЛ, которая по итогу сокращения уйдет, развиться экономически и инфраструктурно.

    После этого можно будет вернуться к увеличению число участников до 16 клубов. Пока лучше сократить и, возможно, перейти в формат плей-офф. Чем больше хороших команд будет играть, тем интереснее зрителям», – цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

    • «Тамбов» может сняться с РПЛ. Будущее клуба определится 8 февраля
    • В начале января сообщалось, что долги команды выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6838

      Сильвербой 56 минут назад

      Чудо-эксперт вернулся, больше прессовать некого, что ты опять экспертом стал!?

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