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    Широков: «У Кокорина все получится, не сомневайтесь»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил трансфер экс-партнера Александра Кокорина в «Фиорентину». Широков не сомневается в форварде.

    «Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.

    Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него все есть. Главное, трудолюбие: будет работать, все у него получится, не сомневайтесь», – сказал Широков.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • Последним клубом игрока был «Спартак».
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

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    Источник: Sport24

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