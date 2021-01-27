Широков: «У Кокорина все получится, не сомневайтесь»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил трансфер экс-партнера Александра Кокорина в «Фиорентину». Широков не сомневается в форварде.

«Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец.

Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него все есть. Главное, трудолюбие: будет работать, все у него получится, не сомневайтесь», – сказал Широков.

По информации «СЭ», форвард будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

Последним клубом игрока был «Спартак».

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери