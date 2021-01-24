Примера. «Реал» разгромил «Алавес»; Азар, Бензема, Кроос поучаствовали в двух голах

Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Алавес». Мадридцы в турнирной таблице Примеры остались вторыми.
Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар набрали по два очка по системе «гол+пас».
Азар впервые в выездном матче Примеры отметился и голом, и результативным пасом. Последний раз гол и ассист в выездной встрече чемпионата бельгиец записывал на свой счет в декабре 2018 года (за «Челси» против «Брайтона»).
Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур
Голы: 0:1 – Каземиро, 15; 0:2 – Бензема, 41; 0:3 – Азар, 45+1; 1:3 – Хоселу, 59; 1:4 – Бензема, 70.
Источник: Бомбардир.ру