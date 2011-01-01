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    Примера. «Реал» разгромил «Алавес»; Азар, Бензема, Кроос поучаствовали в двух голах

    Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Алавес». Мадридцы в турнирной таблице Примеры остались вторыми.

    Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар набрали по два очка по системе «гол+пас».

    Азар впервые в выездном матче Примеры отметился и голом, и результативным пасом. Последний раз гол и ассист в выездной встрече чемпионата бельгиец записывал на свой счет в декабре 2018 года (за «Челси» против «Брайтона»).

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Алавес – Реал – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Каземиро, 15; 0:2 – Бензема, 41; 0:3 – Азар, 45+1; 1:3 – Хоселу, 59; 1:4 – Бензема, 70.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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