Примера. «Реал» разгромил «Алавес»; Азар, Бензема, Кроос поучаствовали в двух голах

Мадридский «Реал» в гостях разгромил «Алавес». Мадридцы в турнирной таблице Примеры остались вторыми.

Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар набрали по два очка по системе «гол+пас».

Азар впервые в выездном матче Примеры отметился и голом, и результативным пасом. Последний раз гол и ассист в выездной встрече чемпионата бельгиец записывал на свой счет в декабре 2018 года (за «Челси» против «Брайтона»).

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Алавес – Реал – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Каземиро, 15; 0:2 – Бензема, 41; 0:3 – Азар, 45+1; 1:3 – Хоселу, 59; 1:4 – Бензема, 70.

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