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    Капелло: «Счастлив за Кокорина. Надеюсь, он хорошо покажет себя в «Фиорентине»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Я счастлив за Кокорина, мне нравится этот трансфер. Александр – очень хороший игрок, я работал с ним. Надеюсь, что в «Фиорентине» он хорошо себя покажет.

    Для клуба это хороший трансфер. Если он будет играть так, каким я его знаю, то Кокорин сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать себя в различных чемпионатах», – цитирует Капелло «Чемпионат».

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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