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    PR-менеджер Болотова: «Кержаков сказал: «Не знаю, сколько ты получаешь. Я буду платить гораздо больше»

    Елена Болотова, PR-менеджер спортсменов и персон шоу-бизнеса, рассказала о работе с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым. Это было в 2008 году.

    «Мы почти год проработали с Ксенией Собчак. Я перестала с ней работать потому, что появился Александр Кержаков. Он сказал: «Я не знаю, сколько ты там получаешь. Я буду платить гораздо больше». Он предложил суперидею. Он в тот момент вернулся из «Севильи» в «Динамо» (2008 год – прим. «Бомбардира»)» – сказала Болотова.

    • Сейчас Болотова работает, в частности, с Федором Смоловым.
    • Кержаков тренирует «Томь».
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: ютуб-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10283

      DeStar 51 минуту назад

      работает, это как? чем занимаются со смоловым ? и что за идея была с кержаковым?

      0
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      Рейтинг: +682

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Ну и че эта шмара с ним добилась

      0
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