PR-менеджер Болотова: «Кержаков сказал: «Не знаю, сколько ты получаешь. Я буду платить гораздо больше»

Елена Болотова, PR-менеджер спортсменов и персон шоу-бизнеса, рассказала о работе с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым. Это было в 2008 году.

«Мы почти год проработали с Ксенией Собчак. Я перестала с ней работать потому, что появился Александр Кержаков. Он сказал: «Я не знаю, сколько ты там получаешь. Я буду платить гораздо больше». Он предложил суперидею. Он в тот момент вернулся из «Севильи» в «Динамо» (2008 год – прим. «Бомбардира»)» – сказала Болотова.