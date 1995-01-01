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    Примера. «Севилья» обыграла «Алавес» и одержала четвертую победу в пяти последних матчах

    «Севилья» победила «Алавес» на выезде в матче 19-го тура Примеры и поднялась на четвертое место в чемпионате.

    Команда Хулена Лопетеги одержала четвертую победу в пяти последних матчах.

    На 90+2-й минуте форвард хозяев Хоселу не реализовал пенальти.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Алавес – Севилья – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эн-Несери, 3; 1:1 – Мендес, 12; 1:2 – Сусо, 30.

    Вальядолид – Эльче – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хосан, 9; 0:2 – Хосан, 43; 1:2 – Мичел, 71; 2:2 – Фернандес, 89.

    Кадис – Леванте – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Переа, 4; 1:1 – Рохер, 8; 1:2 – Рохер, 11; 2:2 – Кала, 28.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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