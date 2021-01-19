Тренера «Герты» Лаббадиа могут уволить уже сегодня. Тедеско – кандидат на замену

Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа может быть отправлен в отставку после поражения от «Хоффенхайма» (0:3) в матче 17-го тура Бундеслиги.
Руководство берлинского клуба разочаровано последними результатами команды. Бывший наставник «Лейпцига» Ральф Рангник и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – главные кандидаты на замену Лаббадии.
- «Герта» идет на 14-м месте в Бундеслиге. В 7 последних матчах у берлинского клуба одна победа.
- Тедеско на стал продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение истекает по окончании сезона.
Тедеско – фанатам «Спартака»: «Люблю и скучаю по вам. На все 100 процентов сердца я ваш тренер»
Источник: Fussball Transfers
Немецкий новостной сайт о футболе. На страницу портала в Facebook подписаны более 260 тысяч человек, еще почти 50 тысяч следят за эксклюзивными новостями FT в Instagram.