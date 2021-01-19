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    Тренера «Герты» Лаббадиа могут уволить уже сегодня. Тедеско – кандидат на замену

    Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа может быть отправлен в отставку в случае поражения в сегодняшнем матче с «Хоффенхаймом» (0:1, перерыв).

    Руководство берлинского клуба разочаровано последними результатами команды. Бывший наставник «Лейпцига» Ральф Рангник и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – главные кандидаты на замену Лаббадии.

    • «Герта» идет на 14-м месте в Бундеслиге. В 6 последних матчах у берлинского клуба одна победа.
    • Тедеско на стал продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение истекает по окончании сезона.

    Тедеско – фанатам «Спартака»: «Люблю и скучаю по вам. На все 100 процентов сердца я ваш тренер»

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    Источник: Fussball Transfers

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    19.01.2021 23:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13882

      derrik2000 14 минут назад

      К 69-минуте счёт уже 0-2 в пользу Хоффенхайма.
      Тедескин - НА НИЗКИЙ СТАРТ ЗА БИЛЕТАМИ!
      ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +12800

      alarm 37 минут назад

      раз тедеска всё равно навострил лыжи из позорной тарасофки, будет интересно, если хряки сменят тренера в середине сезона. и он, конечно, выиграет у уфы и арсеналов - но зенит только в следующем сезоне. а там пятёрочка будет. и очередной побег из тарасофки зимой. замкнутый круг. гы-гы

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      Рейтинг: +13882

      derrik2000 > alarm 31 минуту назад

      Кому не спим?
      Пора уже, батенька, и почивать. )

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      Рейтинг: -33

      литлбой77 > derrik2000 24 минуты назад

      он с клонами работает!визг порося!рыло свина!вонь свина!вонючая столица и другие!и себя плюсует вместе с пуделями и пупсиками и другой псовой командой!

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      Рейтинг: -33

      литлбой77 > derrik2000 23 минуты назад

      а наших минусами шпарит!

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      Рейтинг: +13882

      derrik2000 > литлбой77 7 минут назад

      Привет!)
      Опять ник поменял?
      Что, старый ник тоже забанили насовсем?

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