Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и сравнялся по очкам с «Миланом»

Ну ничего ничего. Пусть принтеристы порадуются. А то десять лет заглатывали. Хоть рот передохнет, ведь скоро по новой придется глотать.)))
Закончился центральный матч 18-го тура Серии А, в котором «Интер» дома обыграл «Ювентус» – 2:0. Голы забили Артуро Видаль и Николо Барелла.
Команда Антонио Конте набрала 40 очков и сравнялась с лидирующим «Миланом», у которого есть игра в запасе.
«Юве» занимает пятое место (33 очка).
Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур
Голы: 1:0 – Видаль, 12; 2:0 – Барелла, 52.