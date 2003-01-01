Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и сравнялся по очкам с «Миланом»

Закончился центральный матч 18-го тура Серии А, в котором «Интер» дома обыграл «Ювентус» – 2:0. Голы забили Артуро Видаль и Николо Барелла.

Команда Антонио Конте набрала 40 очков и сравнялась с лидирующим «Миланом», у которого есть игра в запасе.

«Юве» занимает пятое место (33 очка).

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Интер – Ювентус – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 12; 2:0 – Барелла, 52.

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