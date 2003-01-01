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    Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и сравнялся по очкам с «Миланом»

    Закончился центральный матч 18-го тура Серии А, в котором «Интер» дома обыграл «Ювентус» – 2:0. Голы забили Артуро Видаль и Николо Барелла.

    Команда Антонио Конте набрала 40 очков и сравнялась с лидирующим «Миланом», у которого есть игра в запасе.

    «Юве» занимает пятое место (33 очка).

    Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    Интер – Ювентус – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Видаль, 12; 2:0 – Барелла, 52.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +943

      Михаил_Боярский 17 минут назад

      Ну ничего ничего. Пусть принтеристы порадуются. А то десять лет заглатывали. Хоть рот передохнет, ведь скоро по новой придется глотать.)))

      0
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      Рейтинг: +7503

      Hektor 84 43 минуты назад

      Старую шаболду нагнули конкретно! Смешно было наблюдать за пеналду))) И он всерьез надеется с Ювентусом победить в ЛЧ? Форца Интер!!!

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      Рейтинг: +4770

      dinar7777dinar 1 час назад

      ахахаахахахахахха !! ну че тувинцы будете кукарекать? теперь вашей помойке чемпионом помогут разве что то только куча левых пенек в каждом матче ! сосните !

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      Рейтинг: +1813

      Dizayner 1 час назад

      Нашелся, наконец, человек, который прервет эту 9-летнюю серию - Андреа Пирло))

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      Рейтинг: +282

      romvad > Dizayner 54 минуты назад

      А я долго не мог понять, почему Милан его тогда отпустил... Теперь ясно, какой был план ) Как там кто-то писал недавно, "надрали задницу"? )

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      Рейтинг: +44402

      portero 1 час назад

      Интер физически смотрелся намного лучше, Юве пешком ходил по сравнению с ними и решения так же принимал.
      Интер доджен был громить Юве, ну еще обязаны были штучки три ложить, столько моментов ппц....

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      Рейтинг: +1087

      petr69 1 час назад

      Интер играл в футбол, Ювентус просто не знал что делать.Все справедливо

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