«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Романьоли. Вратаря купили за 3 миллиона

Голкипер Андреа Романьоли близок к уходу из «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, клуб намерен расторгнуть контракт с 22-летним футболистом.
Ранее «Спартак» прекратил сотрудничество с Малколмом Баду, который пришел в одно трансферное окно с итальянцем. Обеими сделками занимался бывший генеральный директор клуба Томас Цорн.
- Романьоли купили у «Ромы» летом 2019 года вместе с Эсекьелем Понсе.
- За вратаря, по данным Transfermarkt, заплатили 3 миллиона евро.
- За полтора сезона он провел один матч и пропустил четыре гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»