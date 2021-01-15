«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Романьоли. Вратаря купили за 3 миллиона

Голкипер Андреа Романьоли близок к уходу из «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб намерен расторгнуть контракт с 22-летним футболистом.

Ранее «Спартак» прекратил сотрудничество с Малколмом Баду, который пришел в одно трансферное окно с итальянцем. Обеими сделками занимался бывший генеральный директор клуба Томас Цорн.