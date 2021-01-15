Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Романьоли. Вратаря купили за 3 миллиона

«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Романьоли. Вратаря купили за 3 миллиона

15 января 2021, 18:37
25

Голкипер Андреа Романьоли близок к уходу из «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб намерен расторгнуть контракт с 22-летним футболистом.

Ранее «Спартак» прекратил сотрудничество с Малколмом Баду, который пришел в одно трансферное окно с итальянцем. Обеими сделками занимался бывший генеральный директор клуба Томас Цорн.

  • Романьоли купили у «Ромы» летом 2019 года вместе с Эсекьелем Понсе.
  • За вратаря, по данным Transfermarkt, заплатили 3 миллиона евро.
  • За полтора сезона он провел один матч и пропустил четыре гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Романьоли Андреа
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1610725740
с его переходом какие то мутные схемы связанны
Ответить
paracetamol
1610725917
Поздравляю свинскую селекционную службу.
Ответить
portero
1610726012
Цорн заработал неплохо, на неликвиде...
Ответить
JTherry
1610728387
Спартак избавляется от "наследия Цорна": Баду, Романьоли... следующие на выход, видимо - Кутателадзе и Акмурзин...
Ответить
Из Твери Леха
1610729672
Какие же там чудаки на букву м в спиртаке. Вместо того, чтоб свою молодежь поддерживать, они всяких макаронников и бадунов кормят.
Ответить
NewLife
1610730057
Вообще, все эти схемы с разными деньгами и пешками туда-сюда отвратительны. Нормальный хозяин работает с порядочными агентами с принятыми в бизнесе комиссионными и без откатов всяким жучкам, как в России, так и за рубежом.
Ответить
Hoahin
1610730367
Легенды покидают клуб, жалко...
Ответить
derrik2000
1610732813
Я думал, что уже давно расторг, а "эффективные менеджеры" ещё только "хоЧУт расторгнуть". Как бы то ни было, этот сопливый итальяшка ещё бабла поимеет в полной сумме за весь срок контракта. Ему будет ни холодно ни жарко от расторжения.
Ответить
Иван Петров 1986
1610776194
Цорн же брал. Вор на воре сидит.
Ответить
zigbert
1610814518
Неужели Цорн не видел кого берет? Налицо отсутствие грамотного менеджмента.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+