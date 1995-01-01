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    «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Романьоли. Вратаря купили за 3 миллиона

    Голкипер Андреа Романьоли близок к уходу из «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, клуб намерен расторгнуть контракт с 22-летним футболистом.

    Ранее «Спартак» прекратил сотрудничество с Малколмом Баду, который пришел в одно трансферное окно с итальянцем. Обеими сделками занимался бывший генеральный директор клуба Томас Цорн.

    • Романьоли купили у «Ромы» летом 2019 года вместе с Эсекьелем Понсе.
    • За вратаря, по данным Transfermarkt, заплатили 3 миллиона евро.
    • За полтора сезона он провел один матч и пропустил четыре гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6994

      NewLife 2 минуты назад

      Вообще, все эти схемы с разными деньгами и пешками туда-сюда отвратительны. Нормальный хозяин работает с порядочными агентами с принятыми в бизнесе комиссионными и без откатов всяким жучкам, как в России, так и за рубежом.

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      Рейтинг: +2704

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Какие же там чудаки на букву м в спиртаке. Вместо того, чтоб свою молодежь поддерживать, они всяких макаронников и бадунов кормят.

      0
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      Рейтинг: +217

      Ник Уволен 12 минут назад

      Один смех с этого клуба.

      4
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      Рейтинг: +7852

      Литейный4 19 минут назад

      Понаберут же неликвида свиньи. Хотя сам клубишко и есть неликвид. Мазутный проект сплошной убыток Федуну. Ну что не сделаешь, ради прокачки через собственный карман народных недр. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +10737

      JTherry 30 минут назад

      Спартак избавляется от "наследия Цорна": Баду, Романьоли... следующие на выход, видимо - Кутателадзе и Акмурзин...

      2
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      Рейтинг: +14851

      vladimir-7 > JTherry 24 минуты назад

      Заодно освобождает места для добротных легионеров.

      1
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      Рейтинг: -149

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 53 минуты назад

      В бомжатник дырявый попробовать продать лям за 20?
      Они всех принимают в любое время,в любом количестве!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1226

      Бoрат > ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 23 минуты назад

      Забыл написать - в любой позе . Гыгыгы .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +44296

      portero 1 час назад

      Цорн заработал неплохо, на неликвиде...

      5
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      Рейтинг: +14851

      vladimir-7 > portero 21 минуту назад

      Куда руководство клуба смотрело или так верило Цорну?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9761

      paracetamol 1 час назад

      Поздравляю свинскую селекционную службу.

      2
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      Рейтинг: +5642

      серега кашин 1 час назад

      с его переходом какие то мутные схемы связанны

      3
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      Рейтинг: +11956

      KLIM777 1 час назад

      вообще не понимаю этих приколов. Зачем брали? В них даже перспективы не было.

      6
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      Рейтинг: +673

      Хейтер Аларм > KLIM777 1 час назад

      на одном вроде деньги от Понсе отмыли

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      литлбой77 > KLIM777 5 минут назад

      просто денежку отмыли и все!а толку ноль!

      0
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