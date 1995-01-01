Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Павлюченко: «Заснeшь перед Черчесовым – сразу салам алейкум, до свидания»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как засыпал во время командных просмотров матчей.

    «Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах матчей от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали.

    Было это в «Спартаке», но при ком – не вспомню. Там же каждый месяц тренеры менялись. Но точно скажу, что не при Черчесове. Заснeшь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания», – написал Павлюченко в колонке для «Чемпионата».

    • Павлюченко играл за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
    • Черчесов тренировал московский клуб с 2007 по 2008 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru