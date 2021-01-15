Павлюченко: «Заснeшь перед Черчесовым – сразу салам алейкум, до свидания»

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как засыпал во время командных просмотров матчей.

«Не скрою, пару раз засыпал на просмотрах матчей от усталости. Из состава за такое не убирали, но штрафы выписывали.

Было это в «Спартаке», но при ком – не вспомню. Там же каждый месяц тренеры менялись. Но точно скажу, что не при Черчесове. Заснeшь перед ним – сразу салам алейкум, до свидания», – написал Павлюченко в колонке для «Чемпионата».