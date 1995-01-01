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    Гендиректор «Арсенала»: «Зачем российским судьям VAR, если они не умеют им пользоваться?»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался о судействе в первой части сезона РПЛ.

    «Скажу прямо: мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Первая и самая главная: катастрофическое количество травм ведущих футболистов. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 игрока. Коварный коронавирус тоже не обошел стороной.

    Есть и судейский фактор. При всем уважении к арбитрам их решения не всегда отличались объективностью. Яркий пример – декабрьская игра против «Ротора». Защитник хозяев летит в колено Ломовицкому, а судья даже не дает желтую карточку. Потом признали, что это было удаление. Но дорога ложка к обеду.

    Зачем судьям VAR, если они не умеют им правильно пользоваться? Как показала первая часть сезона, систематические ошибки судей напрямую повлияли на результаты матчей, и это касается не только «Арсенала», – сказал Балашов.

    • «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • По ходу сезона у команды сменился главный тренер – вместо Сергея Подпалого был назначен Дмитрий Парфенов.

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    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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