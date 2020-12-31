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  • Гендиректор «Арсенала»: «Зачем российским судьям VAR, если они не умеют им пользоваться?»

Гендиректор «Арсенала»: «Зачем российским судьям VAR, если они не умеют им пользоваться?»

31 декабря 2020, 12:42
7

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался о судействе в первой части сезона РПЛ.

«Скажу прямо: мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Первая и самая главная: катастрофическое количество травм ведущих футболистов. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 игрока. Коварный коронавирус тоже не обошел стороной.

Есть и судейский фактор. При всем уважении к арбитрам их решения не всегда отличались объективностью. Яркий пример – декабрьская игра против «Ротора». Защитник хозяев летит в колено Ломовицкому, а судья даже не дает желтую карточку. Потом признали, что это было удаление. Но дорога ложка к обеду.

Зачем судьям VAR, если они не умеют им правильно пользоваться? Как показала первая часть сезона, систематические ошибки судей напрямую повлияли на результаты матчей, и это касается не только «Арсенала», – сказал Балашов.

  • «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • По ходу сезона у команды сменился главный тренер – вместо Сергея Подпалого был назначен Дмитрий Парфенов.

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Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (7)
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серега кашин
1609412676
полностью прав
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Fusballer
1609415516
Судьи умеют пользоваться ВАР, но только в пользу определенных клубов.
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nemolod
1609425551
Пока в регламенте работы с VAR четко ,как в воинском уставе не пропишут что и как должный действовать арбитры и меру ответственности за их неисполнение,видеосистема будет оставаться средством для манипуляций-типа хочу посмотреть-посмотрю,не захочу-не буду! (Причем именно так действуют судьи в других первенствах)
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Hektor 84
1609435237
Мы болели вот тоже ни как не вкурим зачем им Вар!!!
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paracetamol
1609456607
Умеют судьи ВАРом пользоваться, да еще как! ВАР - прекрасная отмазка для легализации мутных решений и коррупции.
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Томик
1609507237
Подумаешь, мелочи какие. Защитник ЦСКА летит в колено Айртону и не только не получает ВТОРОЙ желтой и пенальти, но и Айртону дают за это жёлтую. Но этого цирка им показалось мало и аннулировали первую жёлтую Карпова. Вот где клоунада!...И признавать ничего не хотят.
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