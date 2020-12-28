Барриос – лучший игрок РПЛ по отборам в первой части сезона

Пресс-служба РПЛ опубликовала статистику по отборам в матчах чемпионата-2020/21.
Лидер по этому показателю – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
52 из 75 попыток отбора колумбийца были успешными (69%).
Помимо Барриоса в топ-5 вошли:
- Мирослав Богосавац, «Ахмат» – 58 из 85, 68%;
- Максим Ненахов, «Ахмат» – 49 из 73, 67%;
- Дуглас Сантос, «Зенит» – 42 из 63, 67%;
- Роман Зобнин, «Спартак» – 45 из 69, 65%.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ