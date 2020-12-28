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    Барриос – лучший игрок РПЛ по отборам в первой части сезона

    Пресс-служба РПЛ опубликовала статистику по отборам в матчах чемпионата-2020/21.

    Лидер по этому показателю – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

    52 из 75 попыток отбора колумбийца были успешными (69%).

    Помимо Барриоса в топ-5 вошли:

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4139

      Puddle 16 минут назад

      А поЗОрБНИН тут причем? И что он отобрать может, кроме как веник в парилке у зулусиков! Гы-гы-гы

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