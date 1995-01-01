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    Влашич – о звании лучшего игрока года в России: «Я абсолютно заслуженно выиграл этот приз»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты голосования, по итогам которого его признали лучшим футболистом 2020 года в России.

    - Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

    – Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз. Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую.

    Это правильное мнение – каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград.

    Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й – лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача – прибавлять, прогрессировать.

    - Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

    – Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12073

      Garrincha58 32 минуты назад

      позор российскому футболу, если лучший иностранец! не понимаю почему такой формат голосования

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      Рейтинг: +13555

      derrik2000 49 минут назад

      Молодец Влашич, что именно ТАК сказал.

      Как сказал Чарли Чаплин - "скромность - прямая дорога к безвестности".

      А Шопенгауэр в своих "Афоризмах житейской мудрости" сказал немного пространнее: "Скромность - это прекрасное подспорье для болванов; она заставляет человека говорить про себя, что он такой же болван, как и другие; в результате выходит, что на свете существуют одни лишь болваны."

      Поэтому, чтобы достичь чего-то, нужно быть личностью, а не скромным убожеством.

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      Рейтинг: +22463

      пьяныйхоровод 56 минут назад

      Да ты просто "Ибра" местного розлива.

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      Рейтинг: +524

      plehanov6 1 час назад

      Видимо, человеку не знакомо выражение - "скромность красит человека" !!!

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      Рейтинг: +4017

      Cleaner 1 час назад

      Скромный парень этот Влашич. Всех порвал в Лиге Европы! Блеснул мастерством! Ну да это скорее претензии к Гончаренко, которому давно пора на выход.

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