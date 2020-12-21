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  • Влашич – о звании лучшего игрока года в России: «Я абсолютно заслуженно выиграл этот приз»

Влашич – о звании лучшего игрока года в России: «Я абсолютно заслуженно выиграл этот приз»

21 декабря 2020, 12:45
6

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты голосования, по итогам которого его признали лучшим футболистом 2020 года в России.

- Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

– Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз. Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую.

Это правильное мнение – каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград.

Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й – лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача – прибавлять, прогрессировать.

- Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

– Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (6)
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plehanov6
1608548014
Видимо, человеку не знакомо выражение - "скромность красит человека" !!!
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derrik2000
1608549608
Молодец Влашич, что именно ТАК сказал. Как сказал Чарли Чаплин - "скромность - прямая дорога к безвестности". А Шопенгауэр в своих "Афоризмах житейской мудрости" сказал немного пространнее: "Скромность - это прекрасное подспорье для болванов; она заставляет человека говорить про себя, что он такой же болван, как и другие; в результате выходит, что на свете существуют одни лишь болваны." Поэтому, чтобы достичь чего-то, нужно быть личностью, а не скромным убожеством.
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Garrincha58
1608550671
позор российскому футболу, если лучший иностранец! не понимаю почему такой формат голосования
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mamba9090909
1608556114
Влашич о Дзюбе — Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.
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Axe111
1608557694
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПРИЗ ЛОЛ
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Урия Гип 2
1608608070
Он знает, что Дзюба лучший.
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