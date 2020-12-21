Влашич – о звании лучшего игрока года в России: «Я абсолютно заслуженно выиграл этот приз»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты голосования, по итогам которого его признали лучшим футболистом 2020 года в России.

- Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

– Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз. Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую.

Это правильное мнение – каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград.

Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й – лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача – прибавлять, прогрессировать.

- Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

– Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

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