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    «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

    Соперником «Краснодара» по 1/16 финала турнира стало загребское «Динамо».

    • 18 февраля «Краснодар» сыграет дома, 25 февраля – в гостях.
    • Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
    • Финал турнира пройдет в Гданьске.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии48
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      Рейтинг: +9

      fabo39 23 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 1 час назад

      Одно пожелание, БОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ и игрокам Краснодара, и Мусаеву.
      Занятия на физическую выносливость как можно раньше начинать и сделать их приоритетными: а то просто невозможно было смотреть. как во вторых таймах каждого матча в ЛЧ игроки были уже как варёные и из последних сил по полю передвигались.
      Техника есть и техника ПРЕКРАСНАЯ!
      Осталось дело за физподготовкой.

      2
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      Рейтинг: +3010

      raritet > derrik2000 18 минут назад

      Очень точно заметил. С техникой у бычков все нормально, остается подвести в хорошей форме к ЛЕ и они это Динамо пройдут катком. В этом году они в неплохой форме относительно наших " авторитетов".

      0
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      Рейтинг: +146

      dil-1969@mail.ru 1 час назад

      Удачи Краснодару!Желаю ВАМ обыграть всех в Лиге Европы!!!)))

      1
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      Рейтинг: +1333

      ySS 1 час назад

      Краснодару подойти к матчам ЛЕ в полном боевом и победить.
      Короче, удачи, соседи!

      2
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      Рейтинг: +524

      Алекс636363 1 час назад

      надеюсь, краснодар извлечет уроки из матчей цска с этим клубом. но есть ощущение, что попади динамо в чемпионат россии, стало бы чемпионом

      1
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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > Алекс636363 53 минуты назад

      при вилкове то?

      1
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      Рейтинг: +1360

      Серж 69 > Алекс636363 33 минуты назад

      Не думаю,хорваты неплохи,но если бы их клубный футбол был так хорош,уже бы догнали Россию в таблице коэффициентов...Хотя,если дела так пойдут и дальше,всякое возможно.Ну,а так,Динамо ,Осиек,Риека ,Хайдук все же не отнести к суперклубам при всём желании.Просто у Динамо была задача,они каждый матч играли на всю катушку,ЦСКА же,на мой взгляд,особо не напрягался,что печально.

      0
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      Рейтинг: +1405

      Sviro 2 часа назад

      Есть время отдохнуть и окончательно зализать раны. Думаю, пройдут!!!

      2
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      Рейтинг: +2796

      m40 2 часа назад

      Краснодар набрал форму, травмированные вернулись в строй. Сейчас бы прошли этих хорватов. Как будет через пару месяцев- вопрос. Но относительно других соперников, это проходимый соперник.

      0
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      Рейтинг: +14593

      vladimir-7 3 часа назад

      У Краснодара победа в 1/16 над Динамо З в кармане и путь в 1/8 финала
      турнира открыт.

      0
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      Рейтинг: +9715

      ilichkadr > vladimir-7 2 часа назад

      До февраля времени много. Как бы карман не оказался дырявым.

      1
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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > ilichkadr 53 минуты назад

      переживаете за кресло мусаева...

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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 3 часа назад

      у краснодара есть все шансы сотворить чудо в ле!загреб пройдут,появится уверенность,а там глядишь и выше пойдут!удачи краснодар!!

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      Рейтинг: +863

      Spirit_78 3 часа назад

      Пусть отомстят за ЦСКА

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