«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Соперником «Краснодара» по 1/16 финала турнира стало загребское «Динамо».
- 18 февраля «Краснодар» сыграет дома, 25 февраля – в гостях.
- Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
- Финал турнира пройдет в Гданьске.