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    Слуцкий – о поле в Саранске: «Таких давно не встречал. Вернулись в снежное дерби 90-х годов»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отозвался о поле в Саранске. Там сейчас команда проводит матч 18-го тура РПЛ против «Тамбова».

    «Посмотрев на качество поля, хочу сказать, какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, если это можно назвать футбольным полем, они будут иметь очень серьeзные проблемы не столько в борьбе друг с другом, сколько с полем. Крайне удивительна ситуация, когда в Туле играется матч «Ахмат»«Ростов», в прошлом туре играют «Сочи» — «Ахмат», в регионах, где можно и нужно играть в футбол в это время года. Таких полей, как в Саранске, давно не встречал. Вернулись в снежное дерби в 90-е годы», – сказал Слуцкий.

    • Матч 1-го круга завершился со счетом 2:2.
    • «Рубин» в случае победы поднимется на 8-е место.
    • «Тамбов», если наберет 3 очка, покинет зону прямого вылета.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    13.12.2020 14:29
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