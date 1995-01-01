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    Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Барселону», у Роналду – дубль

    «Ювентус» победил «Барселону» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дублем отметился Криштиану Роналду. Оба гола – с пенальти.

    Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Барселона (Испания) – Ювентус (Италия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Роналду (с пенальти), 13; 0:2 – Маккенни, 20; 0:3 – Роналду (с пенальти), 52.

    Динамо (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 60.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      O-Z 1 час назад

      А у месси баранка.

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      Рейтинг: +2371

      SarJr 1 час назад

      у юве норм защита, а у барсы сплошные привозы. вот и вся разница

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