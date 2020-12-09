Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Барселону», у Роналду – дубль

«Ювентус» победил «Барселону» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дублем отметился Криштиану Роналду. Оба гола – с пенальти.
Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
Барселона (Испания) – Ювентус (Италия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Роналду (с пенальти), 13; 0:2 – Маккенни, 20; 0:3 – Роналду (с пенальти), 52.
Динамо (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Попов, 60.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру