Фернандес – о лучшем футболисте РПЛ: «Влашич. Рядом с ним можно поставить Халка»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кого считает лучшим футболистом РПЛ.

– Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

– Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года.

Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.

Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»