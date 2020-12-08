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  • Фернандес – о лучшем футболисте РПЛ: «Влашич. Рядом с ним можно поставить Халка»

Фернандес – о лучшем футболисте РПЛ: «Влашич. Рядом с ним можно поставить Халка»

8 декабря 2020, 12:21
14

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кого считает лучшим футболистом РПЛ.

– Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

– Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года.

Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.

Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Халк Фернандес Марио Влашич Никола
Комментарии (14)
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Хейтер Аларм
1607419443
Это Влашич рядом с Халком не стоит... Вот Халк реально звезда
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Дядя Серёжа
1607421449
Такой же страшный?*
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vladimir-7
1607421816
Мнение футболиста мы, болельщики, услышали.
Ответить
paracetamol
1607428503
С каких муев Влашич лучший? 7 матчей был сухим, в 8-м забил и сразу стал лучшим? Команда при этом не выиграла!
Ответить
СвинкаСправедливости
1607432628
Какой Влашич, ну это не смешно. Он даже на пике формы не всегда может справиться с середняками. И тут ему в Лиге Европы показали место.
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ySS
1607433203
Влашич очень полезен и растет, но ставить его рядом с Халком рано
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житель СПб
1607446719
Ну почему бы своего товарища не похвалить, не перехвалить? Другое дело, что это не соответствует действительности. Хотя Влашич - хороший футболист, никто не спорит.
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