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    Фернандес – о лучшем футболисте РПЛ: «Влашич. Рядом с ним можно поставить Халка»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кого считает лучшим футболистом РПЛ.

    – Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

    – Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года.

    Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.

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    Источник: «КП»

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