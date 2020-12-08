Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

– Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате – в Англии? В Испании? В Италии?

– Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА.

Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу – я хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

– Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили.

Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.

Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»