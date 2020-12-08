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  • Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

8 декабря 2020, 10:26
23

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

– Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате – в Англии? В Испании? В Италии?

– Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА.

Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу – я хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

– Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили.

Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.

Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (23)
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FanatSerj
1607412939
Нашим бы отечественным паспортистам не мешало бы поучиться у него и не только игры в футбол.
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filosof sparty
1607413216
Браво! Уверен только ещё больше уважения к себе заслужил и от партнеров, и от болел всех наших клубов! Побольше бы таких спортсменов в наше меркантильное время!!!
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САДЫЧОК
1607414438
Марио -красавчик ! Он настоящий лидер сборной ! Почему то , многие его не воспринимают из за бразильского происхождения - а по мне происхождение Черчесова и Марио одинаково !
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ruded
1607414842
хорошие слова отличного парня! Респект Марио!
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NewLife
1607420200
Молодец, к тому же и умный, не пошел в этот показушный клоповник.
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ivany4
1607420298
Правильные слова, профессионального спортсмена.
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vladimir-7
1607421319
Марио молодец, реально оценивает свои возможности, работает с полной отдачей сил, живёт с семьёй в хороших комфортных условиях и счастлив, а что ещё нужно хорошему и интеллигентному человеку. Марио, спасибо тебе, что ты есть и в ЦСКА, и в сборной России.
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Fusballer
1607421349
Я против легионеров в сборной, но уж если будут, то минимум такие, а не всякие вратаришки.
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paracetamol
1607428737
Зенит предлагал... Да это Гинер пихал его за 30 лямов, а Зенит отказался. Кому он нужен, старый и больной, разве только Черчесу, нашу Рашу позорить. Караваев куда лучше: и голы забивает, и пасы голевые отдает, и в обороне молодец. Да и Лёха Сутормин не хуже!
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river31
1607442695
Красавчик Марио! Сказал как отрезал. За это мы, болельшики ЦСКА, и уважаем тебя!!!! Оставайся с нами, ты не заменим на своем фланге.
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