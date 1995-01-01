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    Фернандес – о том, почему не перешел в «Зенит»: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

    – Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате – в Англии? В Испании? В Италии?

    – Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА.

    Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу – я хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

    – Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

    – Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили.

    Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.

    Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

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    Источник: «КП»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4560

      filosof sparty 2 минуты назад

      Браво! Уверен только ещё больше уважения к себе заслужил и от партнеров, и от болел всех наших клубов! Побольше бы таких спортсменов в наше меркантильное время!!!

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      Рейтинг: +6883

      FanatSerj 6 минут назад

      Нашим бы отечественным паспортистам не мешало бы поучиться у него и не только игры в футбол.

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